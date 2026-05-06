Hormonlu Domates Ödülü, adaylarını bekliyor

34. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında düzenlenen Hormonlu Domates Ödül Töreni için aday başvuruları açıldı.
“Fobikleri aş da gel, domateslerini kuşan lubunya!” çağrısıyla duyurulan etkinlikte, farklı alanlardaki LGBTİ+fobik tutum ve söylemlerin görünür kılınması hedefleniyor.
Medya, siyaset, eğitim, spor, yaşam alanları, sansür, eğlence ve kurumlar gibi kategorilerin yer aldığı törende ayrıca “Devrimci Domates”, “Hormonlu Allstar” ve “Transfobi Özel” gibi özel kategoriler de bulunuyor.
Aday önerilerinin 15 Mayıs’a kadar iletilebileceği belirtilen açıklamada şöyle dendi:
“Herkesin merakla beklediği Hormonlu Domates Ödül Töreni’nde bu sene aday olarak görmek istediğimiz tüm fobikleri topluyoruz ve kazananları domatese boğuyoruz. Sen de domateslemek istediğin aday önerilerini uygun kategorilere yazmayı unutma.”
Ödül hakkında
Hormonlu Domates LGBTİ+fobi Ödülleri (Hormonlu Domates), Türkiye’de LGBTİ+ topluluğunca LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı, dışlayıcı söylem ve eylemlerde bulunan kişi ve kurumlara verilen ödül.
Homofobi ve transfobiye dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ödül töreni, Lambdaİstanbul Dayanışma Derneği’nin girişimiyle 2005 yılında başladı, güncel olarak ise İstanbul Onur Yürüyüşü Komitesi tarafından düzenleniyor.
Ödüllerin isminin kaynağı, “Hormonlu domates yemeyin homoseksüel olursunuz” sözleriyle 2005 yılında ilk “Hormonlu Domates Ödülü” verilen Erman Toroğlu. (TY)