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Yayın Tarihi: 2 Aralık 2024 20:38
 ~ Son Güncelleme: 2 Aralık 2024 21:18
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Hopalı doğa savunucusu Dursun Ali Koyuncu tahliye edildi

Artvin Cankurtaran'daki orman katliamı girişimine karşı koyan halk hareketinin sözcülerinden Koyuncu, 3 Eylül'de Reşit Kibar'ın öldürüldüğü silahlı saldırıdan kurtulmuş, 7 Eylül'de tutuklanmıştı. Koyuncu 86 gün süren hukuksuz tutukluluğun ardından serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hopalı doğa savunucusu Dursun Ali Koyuncu tahliye edildi
Koyuncu "mesire yeri" yapılmak üzere kıyılmak istenen ormanla ilgili bilgilendirme toplantısında/facebook

Doğa savunucusu Dursun Ali Koyuncu tahliye edildi.

Koyuncu'nun serbest bırakıldığını Hopa Halkevi sosyal medya hesabından duyurdu:

"Alacağız dedik aldık! Doğasını ve yaşam alanlarını savunduğu için 86 gündür rehin tutulan arkadaşımız Dursun Ali Koyuncu tahliye edildi. İşlemlerinin ardından Kars Cezaevinden serbest bırakılacak."

Mahkeme iddianameyi iade etmişti

Koyuncu, Artvin'in Cankurtaran mevkiinde mesire alanı projesi için 3 Eylül'de orman kesimini engellemeye çalışan Reşit Kibar'ın öldürüldüğü saldırıdan sağ kurtulmuştu. 7 Eylül'de tutuklanan doğa savunucusu hakkındaki iddianame, Hopa 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunarak reddedilmiş, ancak tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Dursun Ali Koyuncu’nun iddianamesi reddedildi, tutukluluğu sürüyor
CANKURTARAN DİRENİŞİ
Dursun Ali Koyuncu’nun iddianamesi reddedildi, tutukluluğu sürüyor
28 Kasım 2024

Orman tahribatına karşı çıktığı için

Koyuncu, 6 Eylül'de Borçka Orman İşletme Müdürlüğü önünde Çifteköprülülerle düzenlenen eylemde halka seslenmiş, müdürlüğe ağaç kesimlerine karşı dilekçeleri teslim ettikten sonra “Uyarıyoruz, bir kişi daha ağaç kesimi için ormanlarımıza girmeyecek,” demişti.

Koyuncu 7 Temmuz'da da Cankurtaran’da ormanı tahrip edecek projelere karşı çıktığı için gözaltına alınmıştı.

Artvin Cankurtaran'da ağaç kesimine karşı çıkan köylülere gözaltı
Artvin Cankurtaran'da ağaç kesimine karşı çıkan köylülere gözaltı
8 Temmuz 2024

(AEK)

Haber Yeri
Hopa
borçka orman katliamı Hopa dursun ali koyuncu
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