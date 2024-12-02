Hopalı doğa savunucusu Dursun Ali Koyuncu tahliye edildi

Doğa savunucusu Dursun Ali Koyuncu tahliye edildi.

Koyuncu'nun serbest bırakıldığını Hopa Halkevi sosyal medya hesabından duyurdu:

"Alacağız dedik aldık! Doğasını ve yaşam alanlarını savunduğu için 86 gündür rehin tutulan arkadaşımız Dursun Ali Koyuncu tahliye edildi. İşlemlerinin ardından Kars Cezaevinden serbest bırakılacak."

Alacağız dedik aldık!



Doğasını ve yaşam alanlarını savunduğu için 86 gündür rehin tutulan arkadaşımız Dursun Ali Koyuncu tahliye edildi.



İşlemlerinin ardından Kars Cezaevinden serbest bırakılacak.



Yaşamı ve Doğayı savunanlar Kazanacak! pic.twitter.com/3tWmSwO6S1 — Hopa Halkevi (@HopaHalkevi) December 2, 2024

Mahkeme iddianameyi iade etmişti

Koyuncu, Artvin'in Cankurtaran mevkiinde mesire alanı projesi için 3 Eylül'de orman kesimini engellemeye çalışan Reşit Kibar'ın öldürüldüğü saldırıdan sağ kurtulmuştu. 7 Eylül'de tutuklanan doğa savunucusu hakkındaki iddianame, Hopa 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunarak reddedilmiş, ancak tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

CANKURTARAN DİRENİŞİ Dursun Ali Koyuncu’nun iddianamesi reddedildi, tutukluluğu sürüyor

Orman tahribatına karşı çıktığı için

Koyuncu, 6 Eylül'de Borçka Orman İşletme Müdürlüğü önünde Çifteköprülülerle düzenlenen eylemde halka seslenmiş, müdürlüğe ağaç kesimlerine karşı dilekçeleri teslim ettikten sonra “Uyarıyoruz, bir kişi daha ağaç kesimi için ormanlarımıza girmeyecek,” demişti.

Koyuncu 7 Temmuz'da da Cankurtaran’da ormanı tahrip edecek projelere karşı çıktığı için gözaltına alınmıştı.

Artvin Cankurtaran'da ağaç kesimine karşı çıkan köylülere gözaltı

(AEK)