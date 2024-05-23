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Yayın Tarihi: 23 Mayıs 2024 10:55
 ~ Son Güncelleme: 23 Mayıs 2024 10:57
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Hopa’da sokaktaki hayvanlar için yeni proje: Ölüme karşı yaşam

Hopa Belediyesi sokakta yaşayan köpeklerin kısırlaştırılacağı, köpeklere küpe ve çip takılacağı, bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin yapılacağı “Güvenli Sokaklar, Sağlıklı Hayvanlar” projesini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hopa’da sokaktaki hayvanlar için yeni proje: Ölüme karşı yaşam
Fotoğraf: Hopa Belediyesi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili yeni düzenleme için Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişikliğe hazırlanırken Hopa Belediyesi örnek bir projeyi hayata geçiriyor.

Sokakta yaşayan köpeklerin “uyutulması”nı öngören yasa teklifi için çalışmalar devam ederken Hopa Belediyesi sokakta yaşayan köpeklerin kısırlaştırılacağı, köpeklere küpe ve çip takılacağı, bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin yapılacağı “Güvenli Sokaklar, Sağlıklı Hayvanlar” projesini duyurdu.

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“Bütün muhatapları dinledik”

Konuyla ilgili Hopa Belediyesi Hayvan Barınağı’nda açıklamalarda bulunan Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, şöyle dedi:

“Seçim döneminde de çokça dile getirdiğimiz gibi konuyu bütün muhataplarıyla ele alarak bir yol haritası belirledik. Veteriner hekimlerimiz, hayvan hakları savunucuları ve gönüllülerle bir araya geldik. Aynı zamanda sokak hayvanlarından tedirgin olan yurttaşlarımızla da buluştuk, şikayetlerini dinledik. Bugün de buradan ilk adımı atıyoruz.

“Barınağımızı kısırlaştırma açısından daha uygun bir hale getiriyoruz şu anda. 26-27 Mayıs'ta kısırlaştırma çalışmalarına başlayacağız. Bu işlemleri gönüllü veterinerlerimizle birlikte yapacağız. Kısırlaştırma sokak köpeklerinin sayılarının sabit tutulması açısından önemli. Kısırlaştırılan sokak köpeklerinin küpe ve mikroçip ile işaretlenmesine ilişkin çalışmaları da yürütüyor olacağız.

“Hep birlikte hareket edeceğiz”

“Sonrasında da yine sokakta beslenen sokak hayvanlarının beslenme alanları, köpeklerin sahiplendirilmesi, sahiplendirilme sürecinin takibini ve özellikle çocukların sokak hayvanlarıyla ilişkisine dair eğitim çalışmalarımızı da yürütüyor olacağız. Aslında yaptığımız çalışma hem Hopa'daki sokak köpeklerinin yaşam haklarını savunmak hem de Hopa'da yaşayanların aslında huzursuz olmalarının önüne geçmek açısından çok kıymetli. Bu çalışmanın herkese örnek olacağını düşünüyorum.”

Hayvan hakları savunucusu Esra Kitapçı hayvanlara yaklaşımından dolayı Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan’a teşekkür ederek “Bu süreçle birlikte Hopa’da yaşayan bütün hayvanseverler, bütün STK’ler ve vatandaşlarla birlikte hareket ederek birlikte bir yol yürüyeceğiz,” dedi. (TY)

hopa belediyesi sokaktaki köpekler Utku Cihan
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