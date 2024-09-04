Artvin’in Borçka ilçesindeki Cankurtaran mevkiinde “Konaklamalı Mesire Alanı Projesi”ne karşı çıkan ve ağaç kesimini engellemek isteyen köylülere yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybeden Reşit Kibar, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Hopa Meydanı’nda düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Cenaze töreninde konuşma yapan Halkevleri Doğu Karadeniz Bölge Temsilcisi Kamil Ustabaş, Reşit Kibar’ın doğasını savunurken katledildiğini belirterek şunları kaydetti:

“Reşit’i bu topraklar iyi tanır. Reşit’i cesurluğuyla, atılganlığıyla bilirdik. Reşit kendi yaşam alanına, Cankurtaran’a saldırı olduğunu duyduğunda ‘Bir ağaç yaşamı, bir insan yaşamıdır’ diyerek orman katliamına dur demek için oradaydı. Bu memleketin çeteleri, yolsuzları, orada yaşamını savunan, ağacını savunan köylülerin üzerine ateş etti. Reşit’i kaybettik.”

Hopa'da Reşit Kibar için kitlesel cenaze töreni



🗣️ “Reşit kendi yaşam alanına, Cankurtaran’a saldırı olduğunu duyduğunda ‘Bir ağaç yaşamı, bir insan yaşamıdır’ diyerek orman katliamına dur demek için oradaydı.”



📹 Video: Atakan Asılbayhttps://t.co/jJiga3NLod pic.twitter.com/Dgs9zQi5DB — bianet (@bianet_org) September 4, 2024

“Cankurtaran mücadelesini sürdüreceğiz”

Törende Reşit Kibar’ın köyü Çiftepınar’dan Cavit Altınkaya da bir konuşma yaptı.

“Cankurtaran’ın değerli madeni var. Bunu biz biliyoruz. Beş sene önce Reşit Merttürk sen bize ne dedin? 'Biz girmesek Trabzonlular girecek' dedin. Biz dedik ki gelsinler, buradayız. Çıkın ortaya. Yunus Merttürk'e destek verenler, katiller, çıkın. Çıkın da karşımıza gelin” diyen Altınkaya, Reşit Kibar’ın Cankurtaran için verdiği mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

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“Acımız çok büyük, öfkemiz de”

Cankurtaran için mücadele eden ve dün (3 Eylül) yaşanan saldırı sırasında olay yerinde olan Dursun Ali Koyuncu, “Acımız çok büyük. Çok öfkeliyiz. Çünkü en yiğidimizi, en güzel insanımızı kaybettik” dedi.

Reşit Kibar’ın Cankurtaran mücadelesinin öncü isimlerinden olduğunu belirten Koyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz dün Cankurtaran’a çıktığımızda yabancılarla karşılaşacağımızı zannettik. Onları oradan sessizce gönderecektik. Biz bilemedik ki kapı komşularımız ihanet içindeymiş. Yunus Merttürk, Reşit Merttürk, Bünyamin Merttürk günlerce bunu planladılar. Valiliğe gittik dilekçe verdik. ‘Sosyal sorun var, gelmeyin’ dedik. Bu katliamı organize ettiler, Faruk Çelik öncülüğünde. Dilimizde tüy bitti, gelmeyin dedik.”

Konuşmaların ve Hopa Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kibar’ın cenazesi Çifteköprü Köyü’ndeki aile mezarlığında defnedildi.

Ne olmuştu? Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü’deki Cankurtaran mevkiinde “Konaklamalı Mesire Alanı Projesi” kapsamında dün (3 Eylül) iş makineleri ormanlık alana girdi. Köylüler, ağaçlarının kesilmesine izin vermeyeceklerini söyleyerek iş makinelerine engel olmaya çalışınca projeyi yürüten şirketle bağlantılı olduğu iddia edilen Muhammet Ustabaş, köylülere silahla saldırdı. Saldırıda ağır yaralanan Reşit Kibar hayatını kaybederken, iki köylü hafif yaralandı. Artvin Valiliği, saldırının ardından ‘şirket yetkilileri’ olarak nitelendirdiği Muhammet Ustabaş (42) ve Fikret M.’nin (41), olayda kullandıkları tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Muhammet Ustabaş tutuklanırken, ruhsatlı tabancanın sahibi Fikret M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şirket, projeden çekildi Saldırının ardından bianet’in ulaştığı Hopa’da gazetecilik yapan Atakan Asılbay, şunları söylemişti: “Muhammet Ustabaş, köyde Yunus Merttürk'ün adamı olarak biliniyor. Köylüler oldukça tepkili. Bazı köylüler, Faruk Çelik'in Orman Bölge Müdürü'nü arayarak Yunus Bey'in işinin 'neden hâlâ çözülemediğini' sorduğunu iddia ediyorlar. Ayrıca, Reşit Merttürk'ün (Borçka İl Genel Meclis Üyesi) de bu işin içinde olduğunu ve olayların bu kişiler yüzünden vuku bulduğu söyleniyor. Köylüler daha önce birçok kez uyarılmış.” Cankurtaran'da turizm tesisi yapmak üzere ağaç kesim ihalesini ve tesis yapma iznini alan Yunus Merttürk, Kocaeli Kartepe merkezli bir şirketler grubunu yönetiyor. Artvinli Merttürk, Kocaeli'de yaşıyor. Gülaş İnşaat, Gülaş Makine, Yapısoy Beton gibi şirketlerin sahibi olan Merttürk, AKP'ye yakınlığı ile dikkat çeken bir isim. Saldırının ardından Yapısoy Beton, projeden çekildiğini açıkladı.

(VC)