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Yayın Tarihi: 3 Eylül 2024 21:17
 ~ Son Güncelleme: 3 Eylül 2024 22:17
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Hopa'da halk öldürülen köylü Reşit Kibar için sokağa çıktı

Borçka'da orman katliamına engel olmak isteyen köylü Reşit Kibar'ın, "taşeron firma yetkilisi" olduğunu iddia eden saldırgan tarafından vurularak öldürülmesini Hopa halkı sokaklara dökülerek protesto etti.

Hopa

Hopa

Görseli Büyüt
Hopa'da halk öldürülen köylü Reşit Kibar için sokağa çıktı
Hopa'da protesto yürüyüşü/sendika.org

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü’deki Cankurtaran mevkiinde “Konaklamalı Mesire Alanı Projesi” kapsamında bugün iş makineleri ormanlık alana girdi.

Köylüler, ağaçlarının kesilmesine izin vermeyeceklerini söyleyerek iş makinelerine engel olmaya çalışınca projeyi yürüten şirketle bağlantılı olduğu iddia edilen Muhammet Ustabaş, köylülere silahla saldırdı.

Saldırıda üç kişi yaralandı. Ağır yaralanan Reşit Kibar, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Artvin’de köylülerin orman nöbetine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Artvin’de köylülerin orman nöbetine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
3 Eylül 2024


Video: sendika.org

Artvin Çevre Platformu'nun, bugün 18.30’da Yüksel Caddesi’nde eylem çağrısına katılan Hopa halkı, silahlı saldırıda öldürülen Reşit Kibar için sokağa çıktı. Basın açıklamasının ardından Hopa-Batum karayolu trafiğe kapatıldı.

(AEK)

Hopa çevre katliamı
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