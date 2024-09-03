Hopa'da halk öldürülen köylü Reşit Kibar için sokağa çıktı

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü’deki Cankurtaran mevkiinde “Konaklamalı Mesire Alanı Projesi” kapsamında bugün iş makineleri ormanlık alana girdi.
Köylüler, ağaçlarının kesilmesine izin vermeyeceklerini söyleyerek iş makinelerine engel olmaya çalışınca projeyi yürüten şirketle bağlantılı olduğu iddia edilen Muhammet Ustabaş, köylülere silahla saldırdı.
Saldırıda üç kişi yaralandı. Ağır yaralanan Reşit Kibar, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Artvin’de köylülerin orman nöbetine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
3 Eylül 2024
Video: sendika.org
Artvin Çevre Platformu'nun, bugün 18.30’da Yüksel Caddesi’nde eylem çağrısına katılan Hopa halkı, silahlı saldırıda öldürülen Reşit Kibar için sokağa çıktı. Basın açıklamasının ardından Hopa-Batum karayolu trafiğe kapatıldı.
(AEK)