Hopa'da halk öldürülen köylü Reşit Kibar için sokağa çıktı

Borçka'da orman katliamına engel olmak isteyen köylü Reşit Kibar'ın, "taşeron firma yetkilisi" olduğunu iddia eden saldırgan tarafından vurularak öldürülmesini Hopa halkı sokaklara dökülerek protesto etti.