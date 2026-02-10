ENGLISH KURDÎ
10.02.2026
 10.02.2026
Hopa Belediyesi’nden emeklilere sevgililer günü yemeği

“14 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’te, hem emeklilerimizin ekonomik koşullarına dikkat çekmek hem de emeklilerimizin sevdikleriyle, eşleriyle aynı sofrada dayanışma içinde bir araya gelebilmesini sağlamak için buluşuyoruz. Tüm emeklilerimiz ve eşleri davetlidir.”

BİA Haber Merkezi

Hopa Belediyesi ile Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde emekliler ve eşleri için Hopa Kent Lokantası’nda bir etkinlik düzenliyor.

Hopa Kent Lokantası’nda düzenlenecek etkinlikte, emekliler ve eşleri ücretsiz olarak dayanışma sofrasında bir araya gelecek.

Hopa Belediye Başkanı Dr.Utku Cihan, Hopa Kent Lokantası’nın birinci yılında, bu uygulamanın emekli ve dar gelirli yurttaşlar için önemli bir dayanışma örneği olduğunu vurguladı. Kent lokantalarının, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu öncülüğünde başlayan ve kısa sürede Türkiye geneline yayılan güçlü bir sosyal belediyecilik uygulaması olduğunu hatırlatan Cihan, açılış gününde bir emeklinin söylediği şu sözleri paylaştı:

“Eşimi aldım, Sevgililer Günü’nde Kent Lokantası’nda yemeğe getirdim.”

Bu sözlerin kent lokantalarının neyi temsil ettiğini açıkça ortaya koyduğunu belirten Cihan, aradan geçen bir yılda ekonomik koşulların daha da ağırlaştığına dikkat çekti.

“Emeklilerimizin ekonomik koşullarına dikkat çekmek istiyoruz”

Başkan Cihan, emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekmek ve Sevgililer Günü’nü dayanışma duygusuyla geçirmek amacıyla bu buluşmayı düzenlediklerini ifade ederek şunları söyledi:

“14 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’te, hem emeklilerimizin ekonomik koşullarına dikkat çekmek hem de emeklilerimizin sevdikleriyle, eşleriyle aynı sofrada dayanışma içinde bir araya gelebilmesini sağlamak için buluşuyoruz. Tüm emeklilerimiz ve eşleri davetlidir.”

Emekliler Sendikası’ndan dayanışma çağrısı

Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi Başkanı Saim Aydın ise emeklilerin uzun süredir ağır ekonomik koşullar altında yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. 2017 yılından bu yana ekonomik ve demokratik haklar için mücadele ettiklerini hatırlatan Aydın, 2026 yılı başından itibaren emeklilere reva görülen ücretlere karşı direnişlerini sürdürdüklerini söyledi.

Emeklilerin özel günlerini dahi kutlayamaz hale geldiğini ifade eden Aydın, Hopa Belediyesi’nin bu dayanışma buluşmasının kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek şu çağrıyı yaptı:

“Sevgililer Günü’nde emeklilere yönelik bu organizasyonu düzenleyen Utku Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi olarak üyelerimizi ve tüm emeklilerimizi, 14 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’te Hopa Kent Lokantası’nda düzenlenen bu dayanışma yemeğine davet ediyoruz.”

