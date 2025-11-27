Hong Kong'da sitede yangın: 44 ölü, 279 kişi kayıp

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’ne bağlı Tai Po bölgesindeki bir sitede çıkan yangında ölü sayısı yükseldi. Sekiz apartmanın bulunduğu yerleşim alanında dün öğle saatlerinde başlayan yangında, aralarında bir itfaiyecinin de olduğu en az 44 kişinin hayatını kaybettiği, 279 kişiden ise hâlâ haber alınamadığı açıklandı.

AA’nın, South China Morning Post (SCMP) gazetesine dayandırdığı habere göre, 1900’den fazla dairenin bulunduğu sitede çıkan yangın, binaların tadilatı için kurulan dış cephe bambu iskeleleri nedeniyle kısa sürede yayıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılanlardan 45’inin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen sitede alevlerin sardığı yedi apartmandan üçünde yangın kontrol altına alınırken, dört binada alevlerle mücadele devam ediyor. Olay yerine sevk edilen 26 itfaiye ekibi söndürme ve arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma: Üç kişi gözaltında

Yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, sitedeki tadilat işlerinden sorumlu inşaat şirketinin iki müdürü ile danışman mühendis, “taksirle adam öldürme” şüphesiyle gözaltına alındı.

Tadilat dolayısıyla binalara kurulan bambu iskelelerin ve pencereleri kaplayan plastik köpük malzemelerin, alevlerin bina cephelerine hızla yayılmasında etkili olduğu değerlendiriliyor.

Polis Başmüfettişi Eileen Chung Lai-yee, şirket sorumlularının ağır ihmalinin bulunduğuna dair güçlü gerekçeler olduğunu belirterek, bu ihmalin yangının hızla yayılmasına ve yüksek sayıda can kaybına yol açtığını düşündüklerini söyledi.

Güvenlik Bakanı Chris Tang ise ilk incelemelerin, yangının olağandışı hızda yayıldığını gösterdiğini ifade etti. Tang, bina duvarlarını kaplayan yalıtım malzemeleri, iskeleyi saran ağlar ve su geçirmez muşambanın, standartlara uygun malzemelere kıyasla çok daha hızlı tutuşup alevleri yaydığını vurguladı.

17 yıl sonra ilk kez 5. seviye alarm

Hong Kong’da yangınların şiddeti için kullanılan 5 kademeli sistemde, olay nedeniyle 17 yıl sonra ilk kez en yüksek seviye olan 5. alarm düzeyi ilan edildi.

Yetkililer, çevredeki iki sitenin de tedbir amaçlı tahliye edildiğini, kurulan sekiz geçici barınakta yangından etkilenen yaklaşık 900 kişinin misafir edildiğini bildirdi.

Ulaştırma Bakanlığı, bölgede yangın sebebiyle bazı yolların trafiğe kapatıldığını ve ulaşımda aksamalar yaşandığını duyurdu.

(EMK)