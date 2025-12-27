Honduras'ta "Seçim Darbesi" iddiası

Honduras Ulusal Seçim Konseyi (CNE) baş danışmanı Marlon Ochoa, diğer Konsey üyeleri Ana Paola Hall ve Cossette López'in çarşamba günkü, sağcı aday Nasry Asfura'nın seçimleri kazanarak ülkenin yeni başkanı olduğuna ilişkin açıklamasının geçersiz olduğunu ve ülkede bir "seçim darbesi" yaşandığını ileri sürüyor.

"Halkın iradesi yerine 'emperyal çıkarlar' geçirildi"

Ochoa, 24 Aralık öğleden sonra, ciddi bir güven krizi ortamında yapılan açıklamanın, oyların tamamı sayılmadan, binlerce itiraz sonuca bağlanmadan ve "emperyal müdahale" olarak nitelediği bir ortamda gerçekleştiğini bildirdi. Ochoa bu eylemle "halkın iradesi yerine emperyal çıkarların geçirildiğini" söyledi.

Ochoa, "Yasa tanımazlık geleneğini sürdüren iki partinin temsilcileri, Konsey Üyeleri Ana Paola Hall ve Cossette López, oy sayımını tamamlamadan ve yeniden sayım itirazlarını sonuca bağlamadan başkanlık seçimin sonuçlarını telaşla bir başka ülkenin elçiliğinden ilan ettiler" dedi.

Honduras Merkezi Seçim Komisyonu Başdanışmanı Marlon Ochoa

Danışman, sosyal medya hesabı X'ten, "Elbette anlıyorum ki, Amerika Birleşik Devletleri ve örgütlü suçla ittifak halindeki seçkinler bir seçim darbesi olup olmadığına bakmaksızın, kendi çıkarlarına hizmet eden bir başkan istiyorlar," mesajını paylaştı.

Honduras'ta siyasi kriz

Nasry Asfura'nın başkan ilan edilmesiyle Honduras, güvensizlik ve siyasi bölünme ile yarılmış bir iktidar devri süreciyle karşı karşıya. Yorumcuların 1982'de demokrasiye dönüşten bu yana saydamlıktan en uzak süreçlerden biri olarak değerlendirdikleri 2025 seçimlerinden geriye sert bir ihtilaf mirası kalıyor.

Anayasa hukukçusu Joaquín Mejía, duyurudan saatler önce Criterio.hn haber portalına verdiği demeçte "Bu seçimler, Honduras tarihinin en büyük ve en silinmez gölgelerinden biriyle karalanmıştır. Hiçbir demokrat bu geriye atılan adımdan memnun olamaz," demişti.

Marlon Ochoa ise tarihi bir uyarıda bulundu: "Honduras ancak Honduraslılar kendi kaderlerinin efendisi olduklarında özgür, egemen ve bağımsız olacaktır."

"Oy sayımı tamamlanmadan 'sonuç' açıklandı"

30 Kasım'da gerçekleştirilen seçimlerin "nihai" sonuçları, 24 gün sonra, Noel Arifesinde düzenlenen bir video konferans oturumunda, Liberal Partili üye Ana Paola Hall ve Ulusal Partili üye Cossette López'in onayıyla açıklandı ve Ulusal Partiden Nasry Asfura'nın 2026-2030 dönemi için Honduras başkanı ilan edilmesinin yolu açıldı.

Ancak, karar, kayıtların değiştirilmesi ve elle tutulmuş kayıtlarla uyuşmayan veri iletimi nedeniyle seçim hilelerini sürekli olarak kınayan iktidardaki Liberal Partili danışman Marlon Ochoa'nın yokluğunda ve onun imzası olmaksızın alınmış, dahası onun yerine Carlos Enrique Cardona Hernández adındaki yedek üyenin oy kullanması sağlanmıştı.

Bütün bu dönem boyunca iki sağcı meclis üyesinin ABD elçiliğinde gizlendikleri ve toplantılarını zorunlu olduğu şekilde kameralarını açmaksızın yaptıkları da ortaya çıktı. Kendilerine erişilemeyen iki üye, çok sayıda oy kaydını etkileyen tutarsızlıkların giderilmesi için oyların tek tek yeniden sayılmasına da diğer üyenin yokluğunda karşı çıkmışlardı.

Sayılar ne diyor?

Sunulan sonuçlara göre, eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernández'in partisinin adayı olan Asfura, 1 milyon 481 bin 517 oy (yüzde 40,26) alırken, Liberal Parti'den Salvador Nasralla 1 milyon 455 bin 169 (yüzde 39,54) ve Libre'den Rixi Moncada 706 bin 266 (yüzde 19,19) oy aldı. İlk iki aday arasındaki fark yalnızca 26 bin 348 oy (yüzde 0,72) kadardı.

Ancak Ochoa, bu açıklamanın yasadışı ve gayrimeşru olduğunu iddia etti. Danışman, "Bugün yaşadığımız şey yeni bir seçim darbesidir" diyerek, diğer iki üyenin "yaklaşık 288 tutanağa yönelik itirazı işleme almaksızın yeni bir başkan ilan etmek için konumlarını araçsallaştırdıklarını" söyledi.

Ochoa devamla durumun ciddiyetini vurguladı: "Seçim Kurulu Genel Sekreteri Thelma Martínez'den, akşam 19:00'da tam katılımlı bir oturum düzenleyerek bir suç işlememizi, başkanı ilan etmemizi, belediye başkanlıkları ve milltevkilliklerini açıklamamızı tavsiye eden bir mektup aldık; oysa başkanlık düzeyinde hala işlenmesi gereken 449 tutanak var."

Kanunsuzlukların ses kayıtları

Danışman Ochoa, itiraz ve şikayetlerini Kamu Savcılığına (MP) yazılı olarak bildirdi ve zorlama, sahtecilik, Amerika Birleşik Devletleri'nin dış müdahalesi, yetki suistimali ve görevi kötüye kullanma dahil bir dizi seçim suçunu gerekçelendirdi.

Kanıtlar arasında organize edilmiş seçim hilelerini kanıtlayan 10 yeni ses kaydı sundu.

Ochoa, "Bu ses kayıtlarında, eski bir cumhurbaşkanının, Liberal Parti'den eski bir cumhurbaşkanı adayının ve yabancı bir cumhurbaşkanı danışmanının (Arjantinli Fernando Cerimedo) sesi de dahil başkaca tanımlanamayan sesler işitiliyor" dedi.

Ochoa daha önce de meclis üyesi López'i bir manipülasyona karışmakla suçladığı kayıtları savcılığa vermişti.

Ochoa asıl ciddi durumu şöyle özetledi: "seçmen sayısının biyometrik cihazdaki kayıtlı seçmen sayısıyla örtüştüğü kayıtların toplam sayısını çözümlediğimizde seçimlerin gerçek kazananının, cumhurbaşkanı olarak ilan etmeyi planladıkları kişi olma[dığı ortaya çıkıyor]" dedi.

"10 bini aşkın itiraz incelenmeden yüzde 0,72 ile Başkan ilan edilemez"

Danışman, göz ardı edilen sıkıntı ve usulsüzlüklerin büyüklüğünü vurguladı; bunlar arasında 10 bini aşkın itiraz ve görüşülmeyi bekleyen iki iptal davasına karşılık yüzde 0,72'nin de altındaki farkla bir adayın kazandığının ilanı var.

İkinci sırada olduğu iddia edilen Nasralla, CNE'nin kararının yaklaşık 10 bin itiraz ve iki milyonu aşkın oyun yeniden sayımı talebi sonuca bağlanmadan verildiğini savundu.

Libre Partisi'nden Meclis Başkanı Luis Redondo ise, olanları "seçim darbesi ve vatan ihaneti" olarak nitelendirerek, hukuki bir değerinin olmadığını savundu.

Nasralla'nın eşi, Milletvekili Iroska Elvir, parti üyelerine şu mesajı gönderdi: "Kendine güvenenleri, hainleri unutmayalım."

Honduras Cumhurbaşkanı Xiomara Castro ise "ne bir gün fazla ne de bir gün eksik" 27 Ocak 2026'da iktidarı devredeceğini yineledi ve "İnanıyorum ki, yurttaşlarımızdan biri yabancıların çizmelerini cilalamaya ve çekleri imparatorluktan gelen bir hediye olarak görmeye devam ettiği sürece, asla bağımsız olamayacağız," diye uyardı.

Dış müdahale ve ABD Büyükelçiliğinden gelen baskı

Ochoa, komisyon üyeleri Hall ve López'in deklarasyondan önceki günlerde Tegucigalpa'daki bir yabancı büyükelçilikte yaklaşık 13 gün kaldıkları ve sözde güvenlik gerekçeleriyle seçim işlevlerini yabancı topraklarda yerine getirdiklerine yönelik raporlara göndermeyle "kararın diplomatik bir merkezden dayatıldığını" savundu.

Ochoa suç duyurusunda ayrıca doğrudan ABD hükümetinin müdahalesine de işaret ediyor. Ochoa, acele açıklamayı kampanya sırasında ABD Başkanı Donald Trump'tan açıkça destek alan Asfura'nın "zafer"inin Beyaz Saray tarafından "hızlı tanınma" ile ilişkilendirdi.

"Washington ve örgütlü suçla ittifak kurmuş güç sahipleri, bu 'seçim darbesi'ni onaylamak anlamına gelse de, çıkarlarına uygun bir lider arıyorlar," dedi.

Ochoa'nın açıklamalarına göre "ABD hükümetinin bu seçim sürecinde halkın iradesine karşı gerçekleştirdiği bir dizi eylem bunlarla bitmiyor; ABD hükümetinin, tercih ettikleri aday kazanmazsa Honduraslıların ekonomik yaptırımlara maruz kalacağı tehditleriyle devam ediyor. Milyonlarca banka havalesi alıcısının telefonuna, Trump'ın desteklediği aday kazanmadığı takdirde havalelerini kaybetmekle tehdit edildikleri SMS'ler gönderildi."

(AEK)