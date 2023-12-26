Hollywood’da “Gazze krizi”

Gazze paylaşımı nedeniyle işine son verilen başrol oyuncusu Melissa Barrera’nın ardından Çığlık-7 filminin yönetmeni Christopher Landon da yapımdan ayrıldığını açıkladı.

Başrol oyuncusu Barrera'nın kasım ayında Gazze konusundaki sözlerinin ardından işine son verildiği Çığlık-7 filminin yönetmeni Landon da filmle ilgili görevinden haftalar önce ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada Landon, “Çığlık-7'den haftalar önce resmen ayrıldığımı duyurmak için şu an iyi bir zaman. Bu benim için rüya bir işti ancak kabusa döndü. Bu işin parçası olan herkes için kalbim kırık, ancak şimdi yola devam etme zamanı” dedi.

Landon, ayrılmasını doğrudan Gazze konusuna bağlamasa da filmin başrol oyuncusu olarak belirlenen Barrera'nın işine son verilmesiyle ortaya çıkan boşluğun doldurulamadığı bildirildi.

Ne olmuştu?

Melissa Barrera, kasım ayında Instagram'daki hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan krizi “toplama kamplarına” benzetmiş ve Batı medyasının sadece İsrail'in bakış açısını yansıttığını ifade etmişti.

Filmin yapımcıları “antisemitizm” iddiasıyla Barrera'nın işine son vermiş, ertesi gün de filmin bir diğer yıldızı Jenna Ortega filmden ayrıldığını duyurmuştu. (AS)