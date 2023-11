Hollywood'ta Oscar ödüllü Sarandon ve Barrera'ya 'Filistin' yaptırımı

Hollywood yetenek ajansı UTA, ABD'nin New York kentindeki Filistin mitinginde yaptığı açıklamalar "antisemitist " olduğu iddiasıyla Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon'ın iş ilişkisini sonlandırdı.

Ajans sözcüsünün Deadline'a yaptığı açıklamaya göre UTA, Sarandon'ı hafta sonu Filistin yanlısı bir mitingde yaptığı konuşmanın ardından "müşterisi olmaktan" çıkardı.

Dead Man Walking (Ölüm Yolunda) filmindeki performansıyla 1996 yılında Oscar kazanan Sarandon, katıldığı bir gösteride, "Şu anda Yahudi olmaktan korkan pek çok insan var ve bu ülkede Müslüman olmanın nasıl bir his olduğunu tadıyorlar" sözlerini sarf etmişti.

The Guardian'a göre konuşmasında Filistin'e destek çağrısında bulunan Sarandon, "İnsanlar sorguluyor, insanlar ayağa kalkıyor, insanlar kendilerini eğitiyor, insanlar çocukken başlayan beyin yıkamadan uzaklaşıyor" demişti.

Sarandon daha sonra Pink Floyd'dan Roger Waters'ın Filistin yanlısı bir mesajını eski adıyla Twitter olarak bilinen X'te yeniden paylaştı. Waters yıllar boyunca antisemitik olduğu iddia edilen sözleri nedeniyle eleştirilmiş, ancak kendisi bu iddiaları her zaman reddetmiş ve daha önce şunları söylemişti: "Hayatım boyunca gördüğüm her yerde otoriterliğe ve baskıya karşı sesimi yükselttim. Savaştan sonra çocukken, Anne Frank'ın adı evimizde sık sık konuşulurdu, faşizm kontrolsüz bırakıldığında neler olabileceğinin kalıcı bir hatırlatıcısı oldu. Annem ve babam İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı savaştı ve babam en büyük bedeli ödedi."

Sarandon, 21 Ekim'de, aralarında Joaquin Phoenix, Cate Blanchett, Jon Stewart, Kristen Stewart, Mahershala Ali ve Riz Ahmed gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 55 sanatçı ve aktivist ile birlikte gönderdiği mektupla ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail ve Filistin Savaşı için ateşkes çağrısı yapmasını istemişti.

Sarandon, Filistin'e destek verdiği için kendisini hedef tahtasında bulanlardan sadece biri.

Yakında vizyona girecek olan Çığlık VII filminde başrol oynaması planlanan Çığlık VI yıldızı Melissa Barrera da yapım şirketi Spyglass tarafından 21 Kasım Salı günü filmden kovuldu; şirket Variety'ye yaptığı açıklamada antisemitik olarak yorumlanan bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle Barrera'yı filmden çıkardıklarını söyledi.

Barrera Instagram hesabından Filistin'e verdiği destekle ilgili paylaşımlarda bulunuyor ve İsrail'i "soykırım" yapmakla ve "Hamas'ı yok etme bahanesiyle masum Filistinlileri, anneleri ve çocukları vahşice öldürmekle" tanımlıyordu.

