Hollanda’nın kamu yayıncısı, nefret söylemleri ve dezenformasyon nedeniyle X’ten çekildi

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS ile NOS/NTR ortak yapımı haber programı Nieuwsuur, Elon Musk’ın sahibi olduğu X’te (eski Twitter) haber paylaşmayı bıraktı.

Kuruluşlar, platformun nefret söylemi ve dezenformasyonla anılması, etkin bir moderasyonun mümkün olmaması ve ek bir izleyici kitlesine ulaşmaması nedeniyle X’in artık sosyal medya stratejileriyle uyuşmadığını belirtiyor.

“X artık sosyal medya vizyonumuza uymuyor”

NOS News, NOS Sport ve Nieuwsuur'un genel yayın yönetmenleri yaptıkları ortak açıklamada, NOS ve Nieuwsuur’un X’teki tüm haber paylaşımlarını durdurduğunu ancak platformu haber kaynağı olarak izlemeye devam edeceğini ifade etti.

Sosyal medya stratejisini yıllardır platformlara özgü içerikler üretmeye dayandırdığını belirten kuruluş, YouTube, Instagram, TikTok ve WhatsApp’taki deneyimlerini örnek gösterdi. Her mecraya uygun özgün içerikler geliştirdiklerini ancak X’in bu stratejinin dışında kaldığını ve bu platformda yıllardır otomatik paylaşım yaptıklarını dile getirdi.

Nefret söyleminin ve doğruluğu denetlenemeyen yorumların, moderasyon araçlarının yokluğu nedeniyle çoğaldığını ifade eden yayı yönetmenleri “Bu ortamda aktif kalmak bu içeriklerin yayılmasına istemeden katkı sunuyor” dedi.

X üzerinden elde ettikleri erişimin “son derece sınırlı” olduğunu, X’te ulaştıkları kitleyi zaten Instagram, TikTok veya YouTube gibi diğer platformlarda çok daha sağlıklı biçimde yakaladıklarını kaydetti. Başka platformlar üzerinden ulaştıkları kitlelere de X’te ulaşamadıklarını belirterek eleştirdiler. “X’in dezavantajları artık faydalarından çok daha ağır basıyor” diyerek kararı gerekçelendirdiler.

NOS'un ana X hesabının 2,4 milyon takipçisi vardı.

Terk eden terk edene

NOS ve Nieuwsuur’un kararı tekil bir adım değil; son iki yıldır birçok haber kuruluşu ve basın özgürlüğü örgütü Elon Musk’ın Twitter’ı devralmasının ardından platformdan çekilmeye başladı.

X'te 80'den fazla hesabı ve yaklaşık 27 milyon takipçisi bulunan The Guardian gazetesi Kasım 2024’te platformdan çekilme kararı aldı. Gerekçe Elon Musk'ın platformu dönüştüğü haldi: Aşırı sağ komplo teorileri ve ırkçı söylemler...

Basın özgürlüğü örgütü Free Press Unlimited, 1 Aralık 2024 itibarıyla X hesabını tamamen sildi. Örgüt, nefret söylemi ve dezenformasyonun önlenemez hale geldiğini, bunların yayılmasında rol oynayan bir platformda artık yer almak istemediğini açıkladı.

Avrupa’nın en büyük gazeteci örgütlerinden Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Elon Musk’ın gazetecilere yönelik düşmanca tutumunu gerekçe göstererek 2025 başında içerik paylaşmayı bıraktı.

Hristiyan-demokrat çizgideki günlük gazete Trouw , 2024’te X’ten ayrılan ilk büyük Hollanda gazetesi oldu. Gazetenin genel yayın yönetmenleri, X’in Elon Musk döneminde “artık eskisi gibi bir sanal forum olmadığını, giderek bir ‘çöplüğe’ dönüştüğünü” söylemişti.

X’ten ayrılanlar gazetelerle sınırlı değil. Yine geçtiğimiz yıl Berlin Film Festivali ya da bilinen adıyla Berlinale resmi bir neden göstermeden X'i bıraktığını duyurarak 133 binden fazla takipçisiyle vedalaştı.

Kuzey Galler Polisi de artan dezenformasyon ve güvenlik riski nedeniyle X’ten resmî iletişimini çeken ilk Britanya polis birimleri arasında yer aldı.

Hollanda Gazeteciler Birliği’nin yayın organı Villamedia (NVJ), X’ten ayrılan medya kurumlarının web trafiğinde belirgin bir düşüş yaşamadığını belirtiyor.

(HA)