Hollanda’da aşırı sağın liderliğinde bir "sağ koalisyon" şekilleniyor

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) birinci çıktığı erken genel seçimlerden sonra siyasal alanda hangi partilerin koalisyon hükümeti kurabileceği, dolayısıyla Başbakanın kim olacağı başlıca merak konusuyken, hatırı sayılır bir Müslüman nüfusun yaşadığı kentlerde, Fas ve Türkiye kökenli azınlıklar bir dışlanma dalgasına uğrama korkusuyla başbaşa.

Seçimlerin gayri resmi sonuçlarına göre, Franz Timmermans'ın YeşilSol-Sosyal Demokrat koalisyonu ve Pieter Omtzigt'in Yeni Sosyal Sözleşme (NSC) partisi dışında hemen hepsi kampanyalarında göçmen karşıtlığını öne çıkarmış olan sağ partilerin parlamentoda çoğunluk oluşturmaları, Türkiyeli ve Faslı azınlığı tedirgin ediyor.

"Aslı varken taklidine oy vermezler"

Hollanda'nın radikal sağ üzerine araştırmalarıyla tanınan siyaset bilimcilerinden Sarah de Lange radikal sağın her zamankinden de büyük bir güce ulaşmış olmasında şaşacak bir şey olmadığını söylüyor ve Dilan Yeşilgöz'ün favori göründüğü seçimlerden üçüncü sırada çıkmasını ima ederek: "İş göçmen karşıtlığına geldiğinde seçmenlerin taklidine değil aslına yüzlerini dönmeleri mantıklı" diyor.

Hollanda'nın ana akım sol gazetelerinden deVolkskrant, haberinde diğer geleneksel partilerin liderlerinin Wilders'in "zaferi" konusunda suçlunun öteki geleneksel partiler olduğunu söylemekten ileri gitmediklerine işaret ediyor.

"Yalnız değilsiniz"

Canlanan "dışlama" rüzgarlarına tepki gecikmedi. Kamu yayıncısı NOS'un haberine göre, Perşembe günü, Hollanda'nın dördüncü büyük kenti Utrecht ve başkent Amsterdam'da azınlıklarla dayanışma gösterileri düzenlendi.

Utrecht kent merkezinde Belediye Binası önünde toplanan binlerce gösterici omuz omuza ve alkışlarla "Yalnız değilsiniz" sloganları attı. Protestoya Yeşil Sol ve Sosyal Demokrat Parti (PvDA) yerel liderleri Charifa Soulami ve Matthijs Kleij öncülük etti.

Utrecht kent merkezinde "antifa" gösterisi/deVolkskrant

Utrecht belediye binası etrafındaki dayanışma eyleminin ardından yaklaşık dört yüz kişinin katıldığı "Antifa" gösterisi gerçekleştirildi.

Karşı gösteri için toplanan 20-30 sağcı bir süre sonra alandan çekildi. Atlı polislerin görevlendirildiği eylem alanında çatışma olmadı.

Başkent Amsterdam'da da Dam Meydanı'nda bin kişini katıldığı bir protesto gösterisi düzenledi.

Olası koalisyon senaryoları

Gayri resmi sonuçlara göre Hollanda Parlamentosu'nda Geert Wilders'in lideri olduğu Özgürlük Partisi (PVV) 37, Franz Timmermans'ın başını çektiği YeşilSol-Sosyal Demokrat ittifakı 25, Dilan Yeşilgöz'ün Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) 24 ve Pietr Omtzigt'in Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) 20 milletvekiliyle olası koalisyonların kilit partileri olarak öne çıkıyorlar. Wilders'li bir hükümetin kaçınılmz olması Wilders'in Başbakanlığını da kaçınılmazlaştırıyor.

VVD lideri Yeşilgöz, sonucu PVV ve NSC'nin belirleyeceğini söylerken NSC lideri Omtzigt, seçimler öncesinde herhangi bir ortaklığa kapı açmadığı PVV ile koalisyon konusunda henüz görüş belirtmedi. Ancak "Eğer yirmi sandalyeniz varsa, seçimlerin ertesi günü söyleyeceğiniz ilk şey koalisyona 'katılmıyoruz' demek olamaz." dedi.

(AEK)