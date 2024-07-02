Hollanda: Wilders ve Dilangöz, eski istihbarat şefinin Başbakanlığında koalisyon kurdu

22 Kasım 2023'teki genel seçimlerden bu yana Den Haag'da süren kriz son buldu. Yüzde 23,5 oyla Temsilciler Meclisi'nde 37 sandalyeyi elinde tutan Wilders, Dilan Yeşilgöz'ün lideri olduğu üçüncü sıradaki 24 sandalye sahibi Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), 20 sandalye ile dördüncü sırada yer alan Pieter Omtzigt liderliğindeki Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve 7 sandalyeyle altıncı sıradaki Caroline van der Plas'ın Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi'yle (BBB) koalisyon kurdu.

Koalisyon müzakereleri boyunca başbakan olma arzusu kabul görmeyen Wilders, eninde sonunda Hollanda'nın başbakanı olacağı umuduyla, eski istihbarat şefi Dick Schoof'un önünü açtı ve Hollanda ilk kez sağın, liberallerin ve ırkçıların ortak yönetimi altına girdi.

Bakanlıklar nasıl dağıldı?

Koalisyon hükümetinde, büyük ortak Wilders'ın ultra sağcı PVV,'si Mülteciler, Sağlık, Altyapı, Dış Ticaret ve Ekonomi bakanlıklarını üstlendi.

Yeşilgöz'ün VVD'si Adalet, Savunma, Maliye ve İklim bakanlıklarını devralırken, Pieter Omtzigt'in NSC'si, Dışişleri, İçişleri, Eğitim ve Sosyal İşler bakanlıklarını ele aldı.

Dışişleri Bakanlığına, daha önce Hollanda'nın İsrail ve Yunanistan büyükelçiliklerini de yürüten Caspar Veldkamp geldi.

Koalisyonun en küçük ortağı BBB Tarım ve Sosyal Konut bakanlıklarını üstleniyor.

(AEK)