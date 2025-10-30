Hollanda seçimleri: Liberal D66 birinci parti, Wilders'in gerileyen ırkçı partisi koalisyon dışı

Hollanda kamu yayıncısı NOS'un sandık çıkış anketlerinden elde ettiği ilk gayri resmi sonuçlara göre, liberal D 66 partisi, erken seçimlerde kazandığı 18 yeni sandalyeyle parlamentodaki 150 sandalyeden 27'sini ele geçirdi ve birinci parti konumuna yükseldi.

NOS anketine göre, haziranda dört partili koalisyondan çekilerek bir hükümet krizine yol açan Geert Wilders'in aşırı sağcı, göçmen düşmanı Özgürlük Partisi (PVV) 12 sandalye kaybederek 25 sandalyeyle ikinci parti durumuna geriledi. Dersim'li Dilan Yeşilgöz-Zegerius'un merkez sağcı Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) 1 kayıpla 23 sandalye elde ederek üçüncü parti konumunu korudu, Timmermans'ın YeşilSol-İşçi Partisi (GröenLinks-PvdA) de 5 kayıpla 20 sandalye kazanarak dördüncü parti konumuna geriledi.

Bununla birlikte 80 bin kişinin katıldığı bu anketin sonuçlarının 10 milyonu aşkın kişinin oy kullandığı seçimin kesin sonuçlarını tam olarak yansıtması söz konusu değil. Bu nedenle bir kaç sandalyenin yer değiştirmesiyle sıralamalar değişebilir. Ancak Wilders'in "anahtar" rolünün son bulduğu, bunun yerine oyun kurucu rolünün D66'ya geçtiği şimdiden görülüyor.

NOS'un sandık çıkış anketinin doğrulanması halinde D66 lideri Rob Jetten'in Hollanda'nın gelecek başbakanı olma olasılığı yüksek. Bu, 2023 seçimlerini 37 sandalye elde ederek kazanan aşırı sağcı Geert Wilders'ın ağır bir darbe aldığı anlamına geliyor.

Bu sonuçlar, öte yandan yeni koalisyonun parlamentonun alt kanadında çoğunluğu sağlaması için gereken 76 oyu bir araya getirmek üzere en az dört partinin ortaklık kurmasının zorunlu olduğunu da gösteriyor.

D66: "İnanılmaz"

D66 listesinin 2 numaralı adayı Jan Paternotte, sonucun "inanılmaz" olduğunu söyledi.

Paternotte, "Eğer doğruysa, bu D66'nın 59 yıllık tarihindeki en büyük zaferi olacak," dedi. "Rob Jetten harika bir sezon geçirdi. Olumlu bir hikaye anlattı ve son iki yılın tüm olumsuzluklarını geride bıraktı."

Hristiyan Demokratlar memnun

Hristiyan Demokrat listesinin ikinci sırasındaki Hannah Steen, partisinin sonuçlardan çok memnun olduğunu söyledi: "İki yıl önce beş sandalye kazanmıştık ve şimdi 19 sandalyemiz var. CDA siyasetin merkezine geri döndü."

Yeşil Sol-İşçi Partisi: Hayal kırıklığı

Yorumcular, en büyük parti olmayı ve Frans Timmermans'ı başbakanlığa getirmeyi uman GroenLinks-PvdA ittifakı için sonuçların son derece hayal kırıcı olduğunu söyledi.

Muhafazakar JA21 hevesli

JA21'e geçen eski PVV bakanı Ingrid Coenradie, yeni partisinin büyük zaferinin "sağ görüşlü bir sese" ihtiyaç olduğunu gösterdiğini söyledi. Dokuz milletvekiliyle JA21'in koalisyon müzakere masasında yer alma hakkı olduğunu ileri sürdü.

Dilan Yeşilgöz-Zegerius: "Gene de başarılıyız"

VVD lideri Dilan Yeşilgöz, partisinin seçim sonrası etkinliğinde "Dilan, Dilan" sloganları eşliğinde sahneye çıktı. Ekibini "Aslanlar gibi mücadele ettiler" diyerek övdü. Bazı anketlerin, kampanyanın başlarında partinin desteğinin 15 sandalyeye kadar düştüğünü göstermesi VVD'yi endişeye sevk etmişti.

Yeşilgöz ayrıca bir sağcı koalisyonu garanti etme aceleciğiyle D66, CDA ve JA21'i anketlerdeki kazanımlarından dolayı tebrik etti. VVD lideri bu partilerle birlikte merkez sağ bir hükümet kurup başına geçebileceğini umuyor.

(AEK)