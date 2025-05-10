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Yayın Tarihi: 10 Mayıs 2025 11:14
 ~ Son Güncelleme: 10 Mayıs 2025 11:17
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Hollanda polisi Cemil Önal suikastı zanlısının fotoğrafını yayınladı

Cinayet şüphelisi ve azmettirenler henüz yakalanabilmiş değil.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hollanda polisi Cemil Önal suikastı zanlısının fotoğrafını yayınladı

Halil Falyalı’nın kara kutusu olarak bilinen finansçısı Cemil Önal’ın Hollanda’da öldürülmesinin yankıları sürüyor.

Lahey polisi henüz saldırıyı gerçekleştirenleri yakalayamadı. Ancak saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen zanlının güvenlik kamerasına yansıyan fotoğrafını yayınladı.

Bugün Kıbrıs’ın Telegraaf‘tan aktardığına göre 41 yaşındaki Cemil Önal, öğle saatlerinde Hoevevoorde otelinin terasında, eski Türk savcı Bayram Bozkurt’la birlikte oturuyordu. Birlikte sohbet edip içki içtikleri sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan masaya yaklaşarak Önal’ın başına ateş etti ve olay yerinden kaçtı.

Görgü tanığı Bayram Bozkurt, saldırganın kızıl saçlı ve sakallı olduğunu söylemişti. Polis tarafından yayımlanan görüntülere göre, zanlı siyah giysiler giymiş, yaklaşık 1.80 boylarında, normal veya sağlam yapılı bir erkek. Üzerinde Adidas logolu siyah pantolon ve beyaz tabanlı siyah ayakkabılar bulunuyordu.

Olayın ardından polis, Lahey’de Verheeskade bölgesindeki sularda ve otelin yakınındaki hendeklerde cinayet silahını aradı. Arama çalışmalarına dalgıçlar da katıldı. Polis, silahın suya atıldığına dair bulgular olduğunu doğruladı ancak henüz bir bulguya ulaşılıp ulaşılmadığını açıklamadı.

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(HA)

Haber Yeri
İstanbul
halil falyalı Cemil Önal
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