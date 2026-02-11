Hollanda Parlamentosu’ndan Rojava'ya destek

Suriye geçici hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan 29 Ocak anlaşmasına rağmen bölgede hayat henüz normalde dönmüş değil. Rudaw’a konuşan Hollanda Sosyal Demokratlar ve Yeşiller Partisi (PvdA-GL) liderlerinden Kati Piri, Kobanî’deki insani krize ve insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, mali yardımlar aracılığıyla geçici hükümet üzerinde baskı kurabileceklerini belirtti.

Piri değerlendirmesinde, "Parlamentoda çoğunluğun desteğiyle; Rojava’yı destekleyen, azınlıklar ve Kürtler de dahil olmak üzere Suriye’deki herkesin korunmasını öngören önergemin kabul edildiğini teyit edebilirim." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı ile görüşecek

Önümüzdeki hafta Hollanda Dışişleri Bakanı ile konuyu tekrar müzakere edeceklerini belirten Piri, “Geçen hafta kabul edilen önergemiz, hükümetten açıkça Kürtlerin haklarının korunması için Suriye makamlarıyla iletişime geçmesini talep ediyor. Gelecek hafta, bu talepler doğrultusunda Brüksel’deki toplantılarda ve diğer ülkelerle yapılan görüşmelerde neler yapıldığını göreceğiz. Bakanımızın, parlamentonun kendisinden istediği; herkes için insan haklarının, özgürlüğün ve korunmanın desteklenmesi görevini yerine getirip getirmediğini denetleyeceğiz” diye belirtti.

Piri son olarak şeffaflık vurgusu yaparak, “Uluslararası Kızılhaç, insan hakları gözlemcileri ve gazeteciler Suriye’ye gidebilmeli ve orada yaşananlar hakkında bilgi aktarabilmeli. Bence bu, insani yardımların oraya ulaştığından emin olmak ve durumu yerinde gözlemleyebilmek adına, hükümet üzerindeki baskı kadar önemlidir” dedi.

