ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Haziran 2025 00:05
 ~ Son Güncelleme: 8 Haziran 2025 00:05
3 dk Okuma

Hollanda erken seçime gidiyor: Dilan Yeşilgöz yeniden aday

Hollanda'da hükümet krizinin ardından VVD, Dersimli parti lideri Dilan Yeşilgöz'ü yeniden başbakan adayı ilan etti. Parti, koalisyon görüşmesi ortağı Geert Wilders'ı "ülkeyi ego uğruna terk etmekle" suçlarken, göçmen kökenli bir liderin yükselişi Hollanda sağının kimlik krizini gözler önüne seriyor.

Adem Özgür

Adem Özgür

Adem Özgür

Görseli Büyüt
Hollanda erken seçime gidiyor: Dilan Yeşilgöz yeniden aday

29 Ekim'de yapılacak erken seçimler öncesinde, VVD (Halk Partisi Özgürlük ve Demokrasi), lideri Dilan Yeşilgöz-Zegerius'u yeniden liste başkanı ve başbakan adayı olarak duyurdu. Hollanda İçişleri Bakanı Judith Uitermark, seçim tarihini Cuma günü resmen açıkladı.

Ankara doğumlu Yeşilgöz, 1984'te babası Yücel Yeşilgöz'ün Türkiye'den ayrılmasının ardından annesi ve kız kardeşiyle birlikte Hollanda'ya iltica etti. Siyasi kariyerine Sosyalist Parti'de başlayan Yeşilgöz, 2009'da VVD'ye katıldı. Amsterdam Belediye Meclisi üyeliğinden Adalet ve Güvenlik Bakanlığı'na kadar uzanan kariyerinde önemli bir figür olarak öne çıktı.

Wilders'a sert suçlama

VVD, koalisyon görüşmelerinde birlikte hareket ettiği Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'ı krizin sorumlusu ilan etti. Parti açıklamasında, "Sağcı çoğunlukla sağ politikalar üretme fırsatı vardı. Wilders bu fırsatı kişisel çıkarları uğruna çöpe attı" denildi.

Yeşilgöz de Wilders'ın kararını "şok edici" ve "süper sorumsuzluk" olarak nitelendirdi: "Bu sabah bize hitap eden başbakan, muazzam uluslararası zorluklarla karşı karşıya olduğumuzu, kıtamızda bir savaşın sürdüğünü ve ekonomik bir krizin kapıda olduğunu söyledi."

VVD hakkında

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie - Halk Partisi Özgürlük ve Demokrasi), 1948'de kurulan Hollanda'nın köklü sağ liberal partisidir. Serbest piyasa ekonomisi, özelleştirme ve sosyal harcamalarda kısıtlama politikalarını savunur; çoğunlukla eğitimli orta ve üst sınıfların çıkarlarını temsil eder.

Mark Rutte’nin 14 yıllık başbakanlığı döneminde neoliberal politikalarla işçi sınıfı aleyhine reformlara imza atan VVD, göç konusunda da giderek sertleşen bir çizgi benimsedi. Parti, özellikle 2010’lardan itibaren popülist söylemlere yönelerek göçmen karşıtı bir çizgiye yaklaştı. 2023’te ise göç politikası konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle koalisyon hükümetinin düşmesine neden oldu.

VVD, "Ruimte geven. Grenzen stellen" (Alan açmak, sınır koymak) sloganıyla yürüttüğü seçim kampanyasında, mültecilerin köken ülkelerine göre geçici ya da kalıcı statü alacağı iki katmanlı bir sistem önerdi. Ayrıca "çekirdek aile" kavramını yeniden tanımlayarak daha az kişinin aile birleşimi hakkından yararlanmasını hedefliyor. Yeşilgöz’ün “çok büyük sayıda” sığınmacının aile birleşiminden faydalandığı yönündeki iddiası ise, gerçekte bu sayının yılda yalnızca onlarca kişi olmasıyla çelişiyor.

VVD, son seçimlerde aşırı sağcı PVV ile koalisyon kurarak “tarihin en sert sığınma rejimi”ni uygulamaya koyma sözü verdi.

Kriz ortasında kimlik savaşı

Wilders, koalisyonun üzerinde uzlaştığı göç planını yeterince radikal bulmayarak masadan kalktı. Göçmen kökenli bir siyasetçinin bu süreçteki rolü, Hollanda sağındaki temsil krizini daha görünür kılıyor.

2023 seçimlerinde 34'ten 24 sandalyeye düşen VVD, Yeşilgöz'ün başbakanlık hedefiyle PVV ile koalisyona girmişti. Ancak liberal bir partinin aşırı sağla ittifakı, birçok yorumcu tarafından "ilkesiz pragmatizm" olarak değerlendirildi.

Yeni seçim, yeni denklem

Yeşilgöz, adaylık açıklamasında "VVD listesini tekrar çekmek benim için büyük bir onur. Her zamankinden daha fazla özgürlük, güvenlik ve büyümenin feneri olan bir Hollanda inşa etmeliyiz" dedi.

Parti, seçim kampanyasında göç politikasının sertleştirilmesi ve savunma harcamalarının artırılması gibi başlıklarla öne çıkmayı planlıyor. VVD, Yeşilgöz liderliğinde "tutkulu ve derinlikli" bir seçim süreci vadediyor; seçmenlere ise "hikâyesi olan liderlik" sunma iddiasında.

Yeşilgöz'ün başarılı olması hâlinde, Hollanda tarihinin ilk göçmen kökenli başbakanı olması bekleniyor. Ancak PVV ile koalisyon deneyiminin ardından seçmen güvenini yeniden kazanması kolay olmayacak.

11 aylık hükümet tarihe geçti

Başbakan Dick Schoof'un istifasıyla sona eren 11 aylık yönetim, ülke tarihinin en kısa ömürlü hükümetlerinden biri oldu. Wilders, koalisyon ortaklarını "göçü engelleme konusunda yeterince kararlı olmamakla" suçlayarak kriz fitilini ateşledi.

Wilders, kara sınırlarının orduyla korunması ve tüm sığınmacıların geri çevrilmesini de içeren 10 maddelik göç planının imzalanmasını talep etmişti. "Plan kabul edilmezse kabine dışı kalacağız" diyen Wilders, sadece birkaç dakika süren kriz toplantısının ardından masadan kalkarak koalisyonu sona erdirdi.

Görevini sürdüren geçici hükümet, önümüzdeki haftalarda Lahey'de düzenlenecek NATO zirvesine ev sahipliği yapacak.

(AÖ/Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Hollanda Dilan yeşilgöz
Adem Özgür
Adem Özgür
tüm yazıları
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde “misafir öğrenci” olarak derslere katıldı. Yerel gazetelerde mesleğe başladı, BasHaber gazetesinde muhabir,...

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde “misafir öğrenci” olarak derslere katıldı.

Yerel gazetelerde mesleğe başladı, BasHaber gazetesinde muhabir, K24’te editör olarak çalıştı. Gazete Duvar, Bir+Bir (Express), Artı Gerçek, bianet gibi sitelerde haber ve söyleşileri; Kırık Saat, Kürt Tarihi, Bîrnebûn dergilerinde yazıları yayımlandı. Serbest gazeteci olarak mesleğini sürdürüyor ve belgesel film çalışmalarında yer alıyor.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Wilders'in mülteci planı Hollanda hükümetini nasıl çökertti?
4 Haziran 2025
Wilders'in mülteci planı Hollanda hükümetini nasıl çökertti?
Hollanda'daki Kürt mülteci çocuklar: Dil, sürgündeki evin anahtarı
7 Aralık 2024
Hollanda'daki Kürt mülteci çocuklar: Dil, sürgündeki evin anahtarı
Etnomüzikolog Serdar Canan: Kürt müziği için teorik çalışmalara ihtiyaç var
11 Kasım 2023
Etnomüzikolog Serdar Canan: Kürt müziği için teorik çalışmalara ihtiyaç var
6. ULUSLARARASI ÇOCUK DİYARI FİLM FESTİVALİ
Ankara'daki festivalde göçmen ve depremzede çocuklar unutulmadı
10 Haziran 2023
Ankara'daki festivalde göçmen ve depremzede çocuklar unutulmadı
ADEM ÖZGÜR'ÜN SÖYLEŞİSİ
"İnsan Ya Sistemle Entegre ya da Sorgulayan Bir Yaşam Biçimi Seçer"
8 Aralık 2018
"İnsan Ya Sistemle Entegre ya da Sorgulayan Bir Yaşam Biçimi Seçer"
Sayfa Başına Git