HABER
YT: Yayın Tarihi: 24.02.2026 18:27 24 Şubat 2026 18:27
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.02.2026 18:35 24 Şubat 2026 18:35
Okuma:  1 dakika

Hollanda Dilan Yeşilgöz’u tartışıyor

Hollanda’da kurulan yeni hükümetin koalisyon ortaklarından Dilan Yeşilgöz’ün geniş tabanlı koalisyon seçeneğini engellemesi ve sağcı tutumları tepki çekmeye devam ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Hollanda Dilan Yeşilgöz’u tartışıyor
Fotoğraf: Dilan Yeşilgöz-Zegerius / Instagram

Hollanda’da aylar süren siyasi belirsizlik sona erdi. Demokratlar 66 Partisi’nin (D66) Genel Başkanı Rob Jetten liderliğindeki yeni koalisyon hükümetinde, Türkiyeli siyasetçi Dilan Yeşilgöz-Zegerius, savunma bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev alacak.

Koalisyon partileri ise şöyle: Liberal kanatta konumlanan Demokratlar 66 (D66), Dilan Yeşilgöz-Zegerius’un liderliğindeki sağ liberal parti Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ve Hristiyan Demokrat Parti (CDA).

“Sol ittifak işe yaramaz” 

BBC’nin haberine göre Rob Jetten, ana muhalefetteki Yeşil Sol Parti-İşçi Partisi (PvdA-GL) ittifakını koalisyona dahil etmek istiyordu ancak seçimlerde dördüncü parti olan ve koalisyon seçenekleri için ‘kilit’ konumunda olan VVD lideri Dilan Yeşilgöz, sosyal demokratlara kapıları kapattı.

Ayrıca “sol ittifak işe yaramaz” diyerek geniş tabanlı koalisyon seçeneğini ortadan kaldırarak, son yıllarda Hollanda’da artan sağcı ve sola mesafeli olan seçmenleri etkilemek adına alternatif görüşlerin dahil olmasını engelledi.

Yeşilgöz neden eleştiriliyor?

Mark Rutte liderliğinde uzun yıllar birinci parti olan VVD, Yeşilgöz’ün partinin başına geçmesiyle güç kaybettiği konuşuluyor ve sol ittifaklara mesafeli olması parti içinde eleştirilere sebebiyet veriyor.

Yeşilgöz’ün eleştirilerin hedefinde olmasının diğer sebepleri ise, katı göç - sığınma politikaları, İsrail’e “koşulsuz destek vermek” ve 2025 yazında Siyonist propaganda afişleri olduğu gerekçesiyle futbol turnuvasına katılmaktan vazgeçen Hollandalı sanatçı Douwe Bob’u hedef göstermesi sebebiyle ülkesini terk etmek zorunda kalması kamuoyu tarafından tepki gördü.

(HO/HA)

ilgili haberler
Hollanda erken seçime gidiyor: Dilan Yeşilgöz yeniden aday
8 Haziran 2025
/haber/hollanda-erken-secime-gidiyor-dilan-yesilgoz-yeniden-aday-308159
Hollanda sağı göçmenlerin önünü Dilan Yeşilgöz-Zegerius'la kesmeyi umuyor
15 Ağustos 2023
/haber/hollanda-sagi-gocmenlerin-onunu-dilan-yesilgoz-zegerius-la-kesmeyi-umuyor-282750
Hollanda başbakanlığı için en güçlü isim: Dilan Yeşilgöz
13 Temmuz 2023
/haber/hollanda-basbakanligi-icin-en-guclu-isim-dilan-yesilgoz-281466
