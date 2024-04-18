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Yayın Tarihi: 18 Nisan 2024 10:06
 ~ Son Güncelleme: 18 Nisan 2024 10:38
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Hollanda'dan karar: Kavala ve Demirtaş serbest kalmadan Gümrük Birliği güncellenmesin

Hollanda parlamentosu, AİHM kararlarına uyulmamasına tepki olarak Kavala ve Demirtaş serbest kalmadan AB'nin Türkiye’yle Gümrük Birliği güncellemesi yapmasını bloke edecek tasarıyı kabul etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hollanda'dan karar: Kavala ve Demirtaş serbest kalmadan Gümrük Birliği güncellenmesin

Hollanda Parlamentosu, Türkiye'nin AİHM kararlarına uymamasına tepki olarak Gezi Davası hükümlüsü Osman Kavala ve HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş serbest kalmadan, AB’nin Türkiye ile Gümrük Birliği’nin modernizasyonu konusunda görüşme yapmasını bloke edebileceği bir karar geçirdi.

Hollanda milletvekili ve Avrupa Birliği'nin eski Türkiye raportörü Kati Piri, parlamentonun aldığı kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Piri, X hesabından yaptığı paylaşımda önergesinin kabul edildiğini söyledi:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasına ilişkin kararları uygulanmadan Türkiye ile gümrük birliği modernizasyonu mümkün değil. Hollanda parlamentosu önergemi AB Konseyi öncesinde kabul etti."

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(RT)

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