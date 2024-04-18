Hollanda'dan karar: Kavala ve Demirtaş serbest kalmadan Gümrük Birliği güncellenmesin

Hollanda Parlamentosu, Türkiye'nin AİHM kararlarına uymamasına tepki olarak Gezi Davası hükümlüsü Osman Kavala ve HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş serbest kalmadan, AB’nin Türkiye ile Gümrük Birliği’nin modernizasyonu konusunda görüşme yapmasını bloke edebileceği bir karar geçirdi.

Hollanda milletvekili ve Avrupa Birliği'nin eski Türkiye raportörü Kati Piri, parlamentonun aldığı kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Piri, X hesabından yaptığı paylaşımda önergesinin kabul edildiğini söyledi:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasına ilişkin kararları uygulanmadan Türkiye ile gümrük birliği modernizasyonu mümkün değil. Hollanda parlamentosu önergemi AB Konseyi öncesinde kabul etti."

AİHM'den İhlal Kararı: Osman Kavala Derhal Serbest Bırakılmalı

(RT)