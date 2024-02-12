Hollanda'da temyiz mahkemesi İsrail’e F-35 parçalarının satışını yasakladı

Hollanda'da Lahey Temyiz Mahkemesi, Gazze’de uluslararası hukuk ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail’e F-35 savaş uçağı parçalarının satışının durdurulmasına hükmetti.

Mahkeme yaptığı yazılı açıklamada insan hakları örgütleri Oxfam Novib, PAX ve The Rights Forum'un, İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının ihracatının durdurulması talebini reddeden mahkeme kararına ilişkin temyiz talebinin kabul edildiği belirtti.

İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarında sivillere verdiği zararı yeterince dikkate almadığını kaydeden mahkeme, Hollanda'nın İsrail'e F-35 parçalarının ihracatını yedi gün içinde durdurmasına hükmettiğini bildirdi.

Mahkeme, İsrail'in F-35 savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde insancıl hukuku ciddi şekilde ihlal etme riskinin açık olduğuna dikkat çekti ve "İsrail, aralarında binlerce çocuğun da bulunduğu sivilleri orantısız şekilde öldürmüştür" dedi.

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Geoffrey van Leeuwen, mahkemenin kararını incelediklerini söyledi.

Karar Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin bugün İsrail ve Filistin’e yaptığı ziyaret sırasında açıklandı.

ABD yapımı savaş uçağı parçaları Hollanda’daki, Woensdrecht Hava Üssü’ndeki lojistik merkezinden İsrail ve diğer Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

İsrail sayıyı 75'e çıkarmak istiyor

Fotoğraf: www.f35.com

İsrail’in şu an 50 F-35 savaş uçağı bulunuyor. Ancak İsrail Savunma Bakanlığı, F-35’lerin sayısını 75'e çıkarmak için Temmuz 2023’te 25 uçağın satın alınmasını onayladı.

İmzalanan sözleşme kapsamında finansman, ABD’nin İsrail’e sağladığı askeri yardım fonu ile gerçekleştirilecek.

İlk F-35'lerini 2015’te teslim alan İsrail, savaş uçaklarını Negev'deki Nevatim Hava Üssü'nde tutuyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(HA)