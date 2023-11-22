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DÜNYA
Yayın Tarihi: 22 Kasım 2023 23:59
 ~ Son Güncelleme: 23 Kasım 2023 01:03
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ERKEN SEÇİMDE AŞIRI SAĞ "SÜRPRİZİ"

Hollanda'da sandıktan Wilders'in İslam ve göçmen karşıtı partisi önde çıktı

Sandık çıkış anketlerine göre, oyların dağıldığı seçimlerde hiçbir partinin tek başına hükümet kurması olasılığı yok. Timmermans'ın sol ittifakı kötümser öngörüleri yıkarak ikinci sıraya yerleşti. Dilan Yeşilgöz hayal kırıklığına uğrayarak üçüncü sıraya düştü.

Amsterdam

Amsterdam
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/23/hollanda-da-sandiktan-wilders-in-islam-ve-gocmen-karsiti-partisi-cikti-1.jpg
Geert Wilders (solda) eski başbakan Rutte ile TV şovuna çıkarken/euronews

Hollanda'da Çarşamba günü gerçekleşen erken seçimleri, sandık çıkış anketlerine göre Geert Wilders’in lideri olduğu aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) önde götürüyor. 

Kesin seçim sonuçlarının da aynı şekilde gerçekleşmesi halinde en az dört partili bir koalisyon hükümeti kurulabilecek. 

Dersimli Dilan Yeşilgöz'ün liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi ise 2021 seçimlerine göre oy kaybediyor. 

Ipsos araştırma kuruluşunun yürüttüğü sandık çıkışı anketlerine göre aşırı sağcı Geert Wilders’in partisi halen17 olan sandalye sayısını 35'e çıkarıyor. 

Frans Timmermans'ın lideri olduğu sol ittifak 26 sandalyeyle ikinci sırada yer alıyor. 

Dilan Yeşilgöz liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi ise 11 koltuk kaybederek, 23 sandalyeyle üçüncü sırada kalıyor. 

(AEK)

Dilan Yeşilgöz-Zegerius geert wilders Timmermans sağ koalisyon
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