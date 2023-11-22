Hollanda'da sandıktan Wilders'in İslam ve göçmen karşıtı partisi önde çıktı

Hollanda'da Çarşamba günü gerçekleşen erken seçimleri, sandık çıkış anketlerine göre Geert Wilders’in lideri olduğu aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) önde götürüyor.

Kesin seçim sonuçlarının da aynı şekilde gerçekleşmesi halinde en az dört partili bir koalisyon hükümeti kurulabilecek.

Dersimli Dilan Yeşilgöz'ün liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi ise 2021 seçimlerine göre oy kaybediyor.

Ipsos araştırma kuruluşunun yürüttüğü sandık çıkışı anketlerine göre aşırı sağcı Geert Wilders’in partisi halen17 olan sandalye sayısını 35'e çıkarıyor.

Frans Timmermans'ın lideri olduğu sol ittifak 26 sandalyeyle ikinci sırada yer alıyor.

Dilan Yeşilgöz liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi ise 11 koltuk kaybederek, 23 sandalyeyle üçüncü sırada kalıyor.

(AEK)