Hollanda'da postayla gönderilen oylar Wilders'in ırkçı partisini ikinci sırada tuttu

Merkez sol Demokratlar 66 partisi, geçtiğimiz hafta yapılan Hollanda erken seçimlerinde pazartesi günü yurtdışından postayla gönderilen oyların sayılmasının ardından az bir farkla birinci parti konumunu pekiştirdi ve aşırı sağcı Geert Wilders'in Özgürlük Partisini (PVV) partisini geride bıraktı.

D66 ve Özgürlük Partisi 150 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 26'şar sandalye kazandı. Ancak D66'nın postayla gelen oylarla öne geçmesi sonucunda hükümet kurma görevini üstlenme fırsatını yakaladığı haber veriliyor.

2025 seçimleri, D66'nın yaklaşık altmış yıllık tarihindeki en büyük başarısı oldu. 2023'teki son seçime göre mecliste 17 yeni sandalye kazandı. Wilders'ın partisiyse, birinci olarak çıktığı son seçimdeki 37 sandalyeden 11'ini kaybetti.

Pazartesi gecesi itibarıyla, postayla kullanılan tüm oyların sayımının tamamlanması ardından, iki parti arasındaki farkın, kullanılan 10 milyonu aşkın oyun yaklaşık 28 bin 500'ü kadar olduğu görüldü. Hollanda Seçim Konseyi resmi sonuçları cuma günü açıklayacak.

Koalisyon hükümeti maratonu

D66'nın 38 yaşındaki lideri Rob Jetten'in 76 sandalyelik güven oyu sayısına ulaşmak için en az dört partiyle koalisyon kurmayı başarabilmesinin aylar alabileceği öngörülüyor.

Jetten geçtiğimiz hafta gazetecilere, müzakerelere başlamak için sonuçların resmi olarak onaylanmasını beklemeye gerek olmadığını ve mümkün olan en kısa sürede "istikrarlı ve iddialı" bir hükümet kurma konusunda "büyük bir sorumluluk" hissettiğini söylemişti.

Jetten ve diğer büyük partilerin liderleri, seçimler öncesinde Özgürlük Partisi'ni olası hiçbir koalisyona dahil edilmeyeceği konusunda anlaşmaya varmışlardı. Bu da Wilders'ı şimdiden Temsilciler Meclisi'ndeki ana muhalefet lideri konumuna getirdi.

Erken seçimler merkez-sol için zafer, bu yaz koalisyon hükümetinden çekilerek seçimi zorlayan Wilders içinse bir yenilgi olsa da aşırı sağ partilerin toplam sandalye sayısı 2023'ün gerisine düşmedi. D66'nın solundaki partiler geriledi. Yeşil Sol ve İşçi Partisi ittifakının oluşturduğu en büyük ittifak, son seçimdeki 25 sandalyeden 20 sandalyeye geriledi.

Genellikle, yurt dışında yaşayan Hollandalı seçmenlerin posta yoluyla gönderdiği oylar geçmişte büyük bir rol oynamazken bu seçimde kıymete bindi. Sonuçta, seçimleri az farkla önde bitirien D66'nın konumunu korumasını sağladı.

ANP'nin haberine göre, postayla yollanan yaklaşık 87 bin oyun büyük bölümünü, önceki seçimde olduğu gibi Yeşil Sol ve İşçi Partisi ittifakı aldı.

