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DÜNYA
Yayın Tarihi: 22 Kasım 2023 20:27
 ~ Son Güncelleme: 22 Kasım 2023 22:40
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SANDIKLAR KAPANDI

Hollanda'da erken genel seçimlerden sağ koalisyon çıkması bekleniyor

13 yıl süren Rutte hükümetlerinin ardından, halefi Dilan Yeşilgöz-Zergerius'un Başbakanlığa gelmesinin beklendiği Hollanda seçimlerine sandıkta katılım yüzde 50 oldu. Gayri resmi sonuçlar TSİ 22:30'dan itibaren açıklanmaya başlayacak.

Amsterdam

Amsterdam
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/22/hollanda-da-erken-genel-secimlerden-sag-koalisyon-cikmasi-bekleniyor.jpg
Tercih kullanmaya çalışan Hollandalı seçmenler/

Hollanda'da hafta ortasında yapılan erken seçimler yerel saatle 18:00'de (TSİ 20:00) kapandığında, kayıtlı seçmenlerin yüzde 50'sinin, oy kullanma merkezlerinde oylarını kullandıkları görüldü.

Seçimlerin gayri resmi sonuçları TSİ 22:30'dan itibaren kamu yayıncısı tarafından açıklanmaya başlayacak.

Kamuoyu araştırma kuruluşu Ipsos'un verdiği sonuçlar 2017'deki Temsilciler Meclisi seçimlerindeki yüzde 55 sandıkta katılım oranından daha düşük olmakla birlikte gerçek katılım mektupla oy kullananlar ve yurt dışı oyları da toplandığında belli olacak. 

2021'deki genel seçimlerde COVID 19 pandemisi nedeniyle oy kullanma süresi üç güne yayılmıştı ve mektupla oy kullananların sayısı çok daha yüksekti, buna karşın seçime katılım yüzde 78,7'de kalmıştı. 

2017'de ise oy kullanma hakkına sahip seçmenlerin yüzde 81.6'sı çeşitli yollardan oy kullanmıştı. Erken seçimlerin katılım karşılaştırmasında  2017 sonuçları esas alınacak. 

Hollanda'da yaşayan 350 bin Türkiye kökenlinin yüzde 73'ü Hollanda yurttaşı. 17,5 milyon nüfuslu ülkede Türkiyeli seçmen tercihlerinin parlamento seçimlerinde belirleyici bir rol oynaması beklenmiyor. 

Seçmenlerin çoğu bir sağ koalisyon bekliyor

Hollanda'nın en yüksek tirajlı günlük gazetesi Der Telegraaf'ın aktardığına göre, çoğu katılımcı, seçimlerden hemen önce yapılan yoklamalarda bir sağ koalisyonun sol koalisyona göre daha mümkün olduğunu düşünüyordu. 

Hollanda politik yelpazesinin parçalı yapısı dolayısıyla sandıktan bir koalisyon hükümeti çıkması neredeyse kaçınılmaz görünüyor. 

Koalisyonun kaçınılmazlığı görüşünü paylaşanların daha büyük bölümü de bir sağ koalisyon gerçekleşmesinden yana görüş belirtiyor. 

Dilan Yeşilgöz-Zegerius başbakanlık için en şanslı aday

Önceki başbakan Rutte'nin lideri olduğu Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) seçimler öncesinde anne ve babası Dersimli siyasi göçmen olan Dilan Yeşilgöz-Zegerius'u parti başkanlığına getirmiş ve seçimleri kazanması halinde başbakanlığın doğal adayı konumuna getirmişti.

Yeşilgöz Hollanda'nın ilk kadın başbakanı olabilmek için yüzünü sağa döndü. Göçmen karşıtlarının desteğini alabilmek için katı iltica yasalarını savunarak yürüttüğü kampanyada merkezin sağından hatta, Wilders'in aşırı sağı ile yeni kurulan Çiftçi-Yurttaş Hareketi (BBB) arasında kalan seçmenlerden oy alarak iktidara ulaşmaya çalışacak.

Kamuoyu yoklamasına katılanların yüzde 32'si Dİlan Yeşilgöz'ün Başbakan olacağını düşünüyor. Onu yüzde 28 ile uç sağdaki Geert Wilders (PVV) ve yüzde 11 ile Mona Keijzer (BBB) izliyor. Son dakika adayı Pieter Omtzigt (NSC) yüzde 8'de kalırken, Yeşilgöz'ün karşısındaki en güçlü aday olacağı varsayılan Frans Timmermans yüzde 2 ile listenin sonuna düşmüş görünüyor. 

(AEK)

Dilan Yeşilgöz-Zegerius Hollanda sağ koalisyon erken genel seçimler
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