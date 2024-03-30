Hollanda'da bir kafede rehin alınan son kişi de serbest, bir gözaltı

Hollanda'nın Gelderland ilinin Ede kasabasında bir gece kulübünde rehin alınan kişilerden sonuncusu da serbest bırakıldı.

Reuters’ın haberine göre, Hollanda polisi olaya ilişkin yaptığı son açıklamada, "Son rehine de serbest bırakıldı. Bir kişi gözaltına alındı. Şu anda daha fazla bilgi paylaşamayız" ifadelerine yer verdi.

Olay yerindeki gazeteciler de elleri havada bir şekilde gece kulübünden çıkan kişinin polislerce gözaltına alınarak polis aracına bindirildiğini teyit etti.

Ne olmuştu?

Hollanda'nın Gelderland ilinin Ede kasabasında bir kafedeki kişiler, silahlı bir şahıs tarafından rehin alındı.

Reuters'ta yer alan habere göre, olay nedeniyle çevredeki 150 konut tahliye edildi, kent merkezi girişlere kapatıldı.

Polis, konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, olayda "terörist saiklere işaret eden herhangi bir emare bulunmadığını" belirtti.

Açıklamda, olay yerine çok sayıda özel polis ekiplerinin gönderildiği duyuruldu. Hollanda polisi, daha sonra yaptığı açıklamada ise üç rehinenin serbest bırakıldığını açıkladı.

Merkezi Amsterdam'da bulunan günlük Telegraaf gazetesi de Petticoat gece kulübünde silah ve patlayıcı taşıyan bir erkeğin insanları alıkoyduğu haberini geçti.

Kamusal yayın kuruluşu NOS'un muhabiri, olay yerinde uzaktan kumandalı bir robotun yanısıra patlayıcı imha birimlerinin ve koruyucu kıyafetli polisin bulunduğunu söyledi.

(RT)