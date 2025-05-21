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Yayın Tarihi: 21 Mayıs 2025 17:55
 ~ Son Güncelleme: 21 Mayıs 2025 18:02
2 dk Okuma

“Hmeymim Hava Üssü’ne saldırıda iki Rusya askeri öldü”

Saldırıya ilişkin Suriye ve Rusya tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Hmeymim Hava Üssü’ne saldırıda iki Rusya askeri öldü”
Fotoğraf: Sputnik

Suriye’nin Lazkiye vilayetine bağlı Ceble ilçesinde bulunan Rusya ordusu tarafından kullanılan Hmeymim Hava Üssü’ne, dün (20 Mayıs) gerçekleştirilen saldırıda iki Rusya askerinin öldüğü öne sürüldü.

Londra merkezli haber sitesi El-Arabi el-Cedid’in güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre saldırı, “göçmenlerden oluşan bireysel bir grup tarafından, ayrı ayrı gerçekleştirildi.”

Güvenlik gerekçesiyle ismini vermek istemeyen kaynaklar, iki saldırganın ve iki Rusya askeri muhafızının öldüğünü, dört kişinin ise yaralandığını belirtti. Ancak saldırıya ilişkin Suriye ve Rusya makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Rusya’nın Suriye’deki hava üssüne saldırı
Rusya’nın Suriye’deki hava üssüne saldırı
20 Mayıs 2025

Rusya merkezli Telegram haber kanalı Mash, Hmeymim Hava Üssü’ne dört kişi tarafından saldırı düzenlendiğini ve Rusya güçlerinin saldırıya karşılık verdiğini aktardı.

Mash’ın haberine göre saldırganlar, nöbet noktalarından üsse girmeye çalıştı, ancak Rusya güçleri saldırıyı doğrudan çatışmaya girerek engelledi. Çatışmada üç saldırganın öldürüldüğü, dördüncü saldırganın ise kaçtığı bildirildi.

Haberde ayrıca, ilk bulgulara göre saldırganların Özbekistan vatandaşı olduğu ve Suriye’deki yeni hükümeti tanımadıkları öne sürüldü.

Öte yandan, Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bugün Rusya’ya ait savaş uçaklarının Lazkiye semalarında uçuş yaptığına dair görüntüler paylaştı.

Suriye’deki Rusya üsleri

Rusya, Suriye’nin Lazkiye kentinde bulunan Hmeymim Hava Üssü’nü 2015’ten bu yana aktif olarak kullanıyor. Tartus’taki deniz üssü ise Sovyetler Birliği döneminden (1971) beri varlığını sürdürüyor ve Rusya donanmasının Akdeniz’deki tek lojistik destek noktası olma özelliğini taşıyor.

Esad ailesinin 53 yıllık iktidarı ve Baas Partisi’nin 61 yıllık hâkimiyetinin sona erdiği 8 Aralık 2024’ten bu yana, Suriye’deki Rus askeri üslerinin geleceği belirsizliğini koruyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, 16 Aralık 2024’te yaptığı açıklamada, Rusya’nın Suriye yetkilileriyle “yapıcı görüşmeler” yürüttüğünü ve ülkedeki askeri varlığını sürdürme konusunda umutlu olduklarını belirtmişti.

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ise Şubat ayında yaptığı açıklamada, Tartus ve Hmeymim’deki Rusya üslerinin, Suriye’nin ulusal çıkarlarına hizmet ettiği sürece ülkede kalabileceğini söyledi. Washington Post’a konuşan Ebu Kasra, “Rus askeri üslerinin ülkede kalmasına izin verilecek mi?” sorusuna, “Eğer Suriye bundan fayda sağlıyorsa, evet,” yanıtı verdi.

Ebu Kasra, Rusya ile yeni yönetim arasındaki ilişkilerin “önemli ölçüde iyileştiğini” vurgulayarak, “Siyasette kalıcı düşmanlar yoktur,” dedi ve ekledi: “Belki de Rusya ile ilişkiler, önce Suriye’nin, ardından onların çıkarlarını gözeten bir zeminde yeniden kurulacaktır.”

*Hmeymim Hava Üssü, sivil uçuşlar için kullanılan Basil Esad Uluslararası Havalimanı'nın bitişiğinde bulunuyor ve iki tesis aynı pisti paylaşıyor. (Harita: Google Earth)

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
hmeymim hava üssü Rusya Lazkiye Suriye
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/haber/sohr-rusya-suriyeli-ust-duzey-subaylari-kuzey-afrikadaki-askeri-ussune-tasidi-303203
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/haber/suriye-ve-rusya-arasinda-yapici-gorusmeler-302742
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