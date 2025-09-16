ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 16 Eylül 2025 11:00
 ~ Son Güncelleme: 16 Eylül 2025 13:11
2 dk Okuma

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut'a ev hapsi

Dosya üzerinden tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ankut, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut'a ev hapsi
Fotoğraf: Ankut'un TRT konuşmasından bir kare

"Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle gözaltına alınan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut hakkında ev hapsi kararı verildi.

HKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankut’un polis tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden evinden alınarak Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtildi.

Partinin  sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Genel Başkanımız Nurullah Efe, kısa süre önce polis tarafından Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmek üzere hiçbir gerekçe gösterilmeden evinden alınmıştır. Parti avukatlarımız durumu yakından takip etmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir."

Sosyal medya hesabından gözaltı sırasındaki video da paylaşıldı.

Öte yandan HKP MYK Üyesi Doğan Çıngı yaptığı açıklamada, Nurullah Efe'nin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bulunan bodrum kattaki nezarethanede tutulduğunu bildirdi. Çıngı, Nurullah Efe'nin, yarın öğleden sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilerek Savcılık tarafından ifadesi alınacağını ifade etti.

Tutuklama talebi

Nurullah Efe, dosya üzerinden tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Ankut, çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Başkanlığı düşürülmüştü

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 28 Temmuz 2025'te, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aldığı 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasının kesinleştiğini belirtmişti.

HKP Genel Merkezi'ne gönderilen yazıda, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca bu mahkumiyetin siyasi parti üyeliğine engel teşkil ettiği belirtilerek, Efe'nin parti kurucu üyeliği, üyeliği ve buna bağlı olarak genel başkanlık görevinin sona erdiği bildirilmişti.

HKP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Genel Başkan Nurullah Efe ve MYK Üyesi Erdal Kopal'ın üyelik ve yöneticiliklerini sonlandırdığına ilişkin bildirimine tepki göstererek, kararın "yok hükmünde" olduğunu ifade etti.

(AB)

