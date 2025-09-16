HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut'a ev hapsi

"Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle gözaltına alınan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut hakkında ev hapsi kararı verildi.

HKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankut’un polis tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden evinden alınarak Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtildi.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Genel Başkanımız Nurullah Efe, kısa süre önce polis tarafından Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmek üzere hiçbir gerekçe gösterilmeden evinden alınmıştır. Parti avukatlarımız durumu yakından takip etmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir."

Sosyal medya hesabından gözaltı sırasındaki video da paylaşıldı.

Kaçak Saray Despotizmi gece yarısı baskınıyla Genel Başkan’ımız Nurullah Efe’yi gözaltına alarak Genel Başkan’ımızın ve Partimizin mücadelesini engelleyebileceğini zannediyor!

Fena halde yanılıyor.

ABD yapımı, ABD kuklası, çıkar amaçlı suç örgütü AKP’giller yenilecek, kazanan… pic.twitter.com/DZZ78MkXqn — HKP (@kurtuluspartisi) September 14, 2025

Öte yandan HKP MYK Üyesi Doğan Çıngı yaptığı açıklamada, Nurullah Efe'nin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bulunan bodrum kattaki nezarethanede tutulduğunu bildirdi. Çıngı, Nurullah Efe'nin, yarın öğleden sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilerek Savcılık tarafından ifadesi alınacağını ifade etti.

Tutuklama talebi

Nurullah Efe, dosya üzerinden tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Ankut, çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Başkanlığı düşürülmüştü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 28 Temmuz 2025'te, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aldığı 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasının kesinleştiğini belirtmişti. HKP Genel Merkezi'ne gönderilen yazıda, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca bu mahkumiyetin siyasi parti üyeliğine engel teşkil ettiği belirtilerek, Efe'nin parti kurucu üyeliği, üyeliği ve buna bağlı olarak genel başkanlık görevinin sona erdiği bildirilmişti. HKP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Genel Başkan Nurullah Efe ve MYK Üyesi Erdal Kopal'ın üyelik ve yöneticiliklerini sonlandırdığına ilişkin bildirimine tepki göstererek, kararın "yok hükmünde" olduğunu ifade etti.

(AB)