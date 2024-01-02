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HABER
Yayın Tarihi: 2 Ocak 2024 15:11
 ~ Son Güncelleme: 2 Ocak 2024 15:18
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HKP, Erdoğan’ın diplomasını AYM’ye taşıdı

Halkın Kurtuluş Partisi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasıyla ilgili açtığı davanın reddedilmesinin ardından, Anayasa Mahkemesine gitti. Avukat Pınar Akbina, “Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Erdoğan’ın diploması asla kişisel bir veri olamaz” dedi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
HKP, Erdoğan’ın diplomasını AYM’ye taşıdı
Tayyip Erdoğan'a Uludağ Üniversitesi'nden Fahri Doktora, 22 Aralık2015 / Uludağ Üniversitesi

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasının paylaşılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) başvurdu.

İsteğin reddedilmesi üzerine konu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na taşındı ancak kurul da başvuruyu reddetti. HKP de ret kararlarına karşı dava açtı.

Erdoğan’ın diplomasına ilişkin bilgilerin kişisel veri olarak değerlendirilemeyeceği, ülkeyi temsil eden cumhurbaşkanının alelade bir kişi olmadığı gerekçesiyle açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi de ret kararı verdi.

Söz konusu duruma ilişkin HKP’nin MYK üyesi avukat Pınar Akbina, HKP Genel Başkanı Nurullah Efe adına Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

Akbina, hukuk devleti ve kanunilik ilkesinin, dilekçe, bilgi edinme, kamu denetçisine başvurma hakkının ve etkili başvuru hakkının ihlal edildiğini belirterek, “Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan üniversite diplomasının kamuoyu ile paylaşılmasını” talep etti.

"Kişisel veri olamaz"

Konuya ilişkin açıklama yapan Akbina, “Halkın Kurtuluş Partisi; Meclis’teki üretilmiş muhalefetin soramadığı, daha doğrusu sormadığı ve masayı devirecek asıl soru olan ‘Erdoğan’ın diploması nerede?’ sorusunu sormaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Erdoğan’ın diploması asla kişisel bir veri olamaz ve kamuoyu ile paylaşılması onun iznine bağlı kalamaz” dedi.

(HA)

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