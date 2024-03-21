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Yayın Tarihi: 21 Mart 2024 15:41
 ~ Son Güncelleme: 21 Mart 2024 16:26
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Hızlı tren hattı inşaatında iş cinayeti: 2 işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ Çerkezköy’de, hızlı tren hattı şantiyesinde kayan toprağın altında kalan 2 işçi kurtarılamadı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Hızlı tren hattı inşaatında iş cinayeti: 2 işçi hayatını kaybetti
Fotoğraf: Mehmet Akif Aldoğan / AA

Tekirdağ Çerkezköy’de, hızlı tren hattı şantiyesinde saat 13.30 sıralarında toprak kayması yaşandı. Şantiyede çalışan 2 işçi de kayan toprağın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri giderek operatör yardımcısı H.S. ile formen S.A'nın kurtarılması için çalışma başlattı. 

Ancak ekipler işçilerin toprak altındaki cansız bedenlerine ulaştı.  

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(HA)

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