Hızlı tren hattı inşaatında iş cinayeti: 2 işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ Çerkezköy’de, hızlı tren hattı şantiyesinde saat 13.30 sıralarında toprak kayması yaşandı. Şantiyede çalışan 2 işçi de kayan toprağın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri giderek operatör yardımcısı H.S. ile formen S.A'nın kurtarılması için çalışma başlattı.

Ancak ekipler işçilerin toprak altındaki cansız bedenlerine ulaştı.

Ocak’ta iş cinayetlerinde ölen 158 işçinin 7’si çocuk

(HA)