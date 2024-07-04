ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 4 Temmuz 2024 17:20
 ~ Son Güncelleme: 4 Temmuz 2024 17:54
2 dk Okuma

Hizbullah’tan İsrail'e roket ve İHA'larla misilleme saldırısı

Hizbullah, üst düzey saha komutanı Muhammed Nima Nasır’a yönelik suikast sonrası İsrail’deki askeri noktalara misilleme saldırıları düzenledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hizbullah’tan İsrail'e roket ve İHA'larla misilleme saldırısı
*Hizbullah'ın attığı roketler sonucu, İsrail'in kuzeyinde Kiryat Shmona yerleşim yerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. (Fotoğraf: AA)

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 272. gününde devam ederken, İsrail-Lübnan sınırında da savaş şiddetlendi.

Hizbullah, üst düzey saha komutanı Muhammed Nima Nasır’a yönelik suikasta yanıt olarak 200’den fazla roket ve 20 insansız hava aracıyla İsrail’i vurduğunu duyurdu.

İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı: Hizbullah'ın saha komutanı öldü
İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı: Hizbullah'ın saha komutanı öldü
3 Temmuz 2024

Lübnan’dan yayın yapan El-Meyadin televizyonuna göre, saldırılarda, İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı’na ait çeşitli üsler hedef alındı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan sınırında da karşı saldırılar başlatıldı.

Hizbullah’ın kaybı 360’a yükseldi

Öte yandan Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Hula beldesinden 28 yaşındaki Hadi Ahmed Şureym adlı mensubunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında Hizbullah ile İsrail ordusu arasında süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 360'a yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ayrıca 19 Emel Hareketi üyesi, biri asker olmak üzere 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi ve 63 Lübnanlı sivilin yanı sıra 15 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 13 Hamas üyesi ölmüştü.

Hizbullah tarafından düzenlenen saldırılarda ise 10 İsrailli sivil ve 14 İsrail askerinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu, Hizbullah karşılık verdi
İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu, Hizbullah karşılık verdi
28 Haziran 2024

Mavi Hat'ta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

Hizbullah da İsrail Gazze'de bir ateşkes anlaşması imzalayana kadar saldırılarına devam edeceği pozisyonunu yinelemişti.

*Mavi Hat, 2000 yılında İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi sırasında BM nezdinde belirlenen sınırı ifade ediyor. (Harita: AA)
2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

Filistin-İsrail Savaşı Hizbullah israil ordusu lübnan
ilgili haberler
İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı: Hizbullah'ın saha komutanı öldü
3 Temmuz 2024
/haber/israil-den-lubnan-a-iha-saldirisi-hizbullah-in-saha-komutani-oldu-297091
İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu, Hizbullah karşılık verdi
28 Haziran 2024
/haber/israil-lubnan-in-guneyini-vurdu-hizbullah-karsilik-verdi-296943
İsrail'den Lübnan’ın güneyine hava saldırısı: Bir Hizbullah üyesi öldü
20 Haziran 2024
/haber/israil-den-lubnanin-guneyine-hava-saldirisi-bir-hizbullah-uyesi-oldu-296662
Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı
13 Nisan 2024
/haber/hizbullah-tan-israil-e-fuze-saldirisi-294169
Visam et-Tavil suikastı sonrası Hizbullah’tan İsrail’e kamikaze İHA saldırısı
9 Ocak 2024
/haber/visam-et-tavil-suikasti-sonrasi-hizbullahtan-israile-kamikaze-iha-saldirisi-290340
Lübnan sınırında gerilim tırmanıyor: İsrail ve Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar
22 Ekim 2023
/haber/lubnan-sinirinda-gerilim-tirmaniyor-israil-ve-hizbullah-arasinda-karsilikli-saldirilar-286737
ilgili haberler
İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı: Hizbullah'ın saha komutanı öldü
3 Temmuz 2024
/haber/israil-den-lubnan-a-iha-saldirisi-hizbullah-in-saha-komutani-oldu-297091
İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu, Hizbullah karşılık verdi
28 Haziran 2024
/haber/israil-lubnan-in-guneyini-vurdu-hizbullah-karsilik-verdi-296943
İsrail'den Lübnan’ın güneyine hava saldırısı: Bir Hizbullah üyesi öldü
20 Haziran 2024
/haber/israil-den-lubnanin-guneyine-hava-saldirisi-bir-hizbullah-uyesi-oldu-296662
Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı
13 Nisan 2024
/haber/hizbullah-tan-israil-e-fuze-saldirisi-294169
Visam et-Tavil suikastı sonrası Hizbullah’tan İsrail’e kamikaze İHA saldırısı
9 Ocak 2024
/haber/visam-et-tavil-suikasti-sonrasi-hizbullahtan-israile-kamikaze-iha-saldirisi-290340
Lübnan sınırında gerilim tırmanıyor: İsrail ve Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar
22 Ekim 2023
/haber/lubnan-sinirinda-gerilim-tirmaniyor-israil-ve-hizbullah-arasinda-karsilikli-saldirilar-286737
Sayfa Başına Git
GÜNCEL
Menü Gizle
bianet'ten bildirimler
bianet'in özel bildirimlerine izin vererek önemli gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.