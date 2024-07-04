Hizbullah’tan İsrail'e roket ve İHA'larla misilleme saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 272. gününde devam ederken, İsrail-Lübnan sınırında da savaş şiddetlendi.

Hizbullah, üst düzey saha komutanı Muhammed Nima Nasır’a yönelik suikasta yanıt olarak 200’den fazla roket ve 20 insansız hava aracıyla İsrail’i vurduğunu duyurdu.

İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı: Hizbullah'ın saha komutanı öldü

Lübnan’dan yayın yapan El-Meyadin televizyonuna göre, saldırılarda, İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı’na ait çeşitli üsler hedef alındı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan sınırında da karşı saldırılar başlatıldı.

Hizbullah’ın kaybı 360’a yükseldi

Öte yandan Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Hula beldesinden 28 yaşındaki Hadi Ahmed Şureym adlı mensubunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında Hizbullah ile İsrail ordusu arasında süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 360'a yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ayrıca 19 Emel Hareketi üyesi, biri asker olmak üzere 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi ve 63 Lübnanlı sivilin yanı sıra 15 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 13 Hamas üyesi ölmüştü.

Hizbullah tarafından düzenlenen saldırılarda ise 10 İsrailli sivil ve 14 İsrail askerinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu, Hizbullah karşılık verdi

Mavi Hat'ta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

Hizbullah da İsrail Gazze'de bir ateşkes anlaşması imzalayana kadar saldırılarına devam edeceği pozisyonunu yinelemişti.

*Mavi Hat, 2000 yılında İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi sırasında BM nezdinde belirlenen sınırı ifade ediyor. (Harita: AA)

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)