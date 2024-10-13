Hizbullah'tan İsrail üssüne dron saldırısı: 4 asker öldü, 58 asker yaralandı

Hizbullah'ın İsrail'in Hayfa ve Netanya arasındaki Binyamina kenti yakınlarına yönelik saldırısında denizden İsrail hava sahasına giren iki dron, Golani Tugayı'na ait eğitim merkezini hedef aldı.

İsrail'de İngilizce yayımlanan The Times of Israel'in haberine göre, Binyamina'yı vuranlar, Hizbullah'ın başlıca kamikaze dronları olan İran yapımı Ebabil-T olarak bilinen Mirsad dronlarıydı.

Saldırı nasıl gerçekleşti?

İsrail araştırma kuruluşu Alma Center'a göre, dronlar "120 kilometre saldırı menziline, saatte 370 kilometre azami hıza, 40 kilograma kadar patlayıcı taşıma kapasitesine ve 3 bin metreye kadar irtifada uçma yeteneğine" sahip.

Gazetenin verdiği bilgiye göre, her iki dron da İsrail radarlarınca yakalandı ve biri Hayfa'nın kuzeyinde kıyıda vuruldu. Batı Celile bölgesinde alarm sirenleri duyuldu.

İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin peşine takıldığı ikinci dron ise radardan çıkarak, yere çok yakın uçan İsrail kuvvetlerinin takibinden kurtuldu, ortadan kaybolduktan sonra düştüğü veya engellendiği varsayıldığından sirenlerle uyarı yapılmadı.

Binyamina yakınlarında hedefini bulan insansız hava aracı en az 4 İsrail askerinin ölümüne, 58 askerin de yaralanmasına yol açtı.

İsrail Ordusu Hizbullah'ın, BM barış gücünün yakınından füze attığını iddia etti

İsrail Ordusu, geçtiğimiz ay Hizbullah'ın BM barış gücü UNIFIL mevzilerinin dibinden İsrail yerleşmelerine ve güçlerine yaklaşık 25 roket ve füze attığını söyledi. Ordunun Arapça sözcüsü Eviçey Edrei'ye göre, UNIFIL mevzilerinin yanıbaşından başlatılan saldırılardan birinde iki İsrail askeri öldürüldü.

Edrei', X'te "İsrail ordusu[nun], UNIFIL güçleriyle sürekli temas halinde [olduğunu] ve bölgedeki UNIFIL güçlerine zarar vermemek için gerekli tüm önlemleri almaya devam edece[ğini] ve karmaşık duruma rağmen bunu yapmaya devam edece[ğini]" yazdı.

Edrei, "146. Tümenin, 'Mavi Hat' yakınlarındaki UNIFIL mevzilerine birkaç yüz metre mesafede aralarında İsrail'e yöneltilmiş roketlerin de bulunduğu yüzlerce silah bulduklarını" ileri sürdü.

(AEK)