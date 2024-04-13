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DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Nisan 2024 09:57
 ~ Son Güncelleme: 13 Nisan 2024 10:03
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Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı

Hizbullah hareketi, Lübnan sınırına yakın İsrail’in Yukarı Celil’deki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı
*Fotoğraf: AA

Lübnan'daki Hizbullah hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in Yukarı Celil’deki askeri üssüne füzeli saldırı düzenledi.

AA'nın haberine göre, Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik düzenlediği saldırılara karşılık İsrail’in Yukarı Celil’de yer alan El Zaur askeri üssünün onlarca katyuşa füzesiyle vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Ramot Naftali yerleşim biriminde bulunan askeri üsse de kamikaze insansız hava aracı ile saldırı yapıldığı belirtildi.

İsrail ordusu ise Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine 40 füzenin fırlatıldığı ve bir kısmının demir kubbe sistemi ile vurulduğu ve geriye kalanın da boş araziye düştüğü belirtildi. Hizbullah’ın saldırısında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

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(RT)

Filistin İsrail lübnan Hizbullah
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