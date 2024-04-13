Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı

Lübnan'daki Hizbullah hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in Yukarı Celil’deki askeri üssüne füzeli saldırı düzenledi.

AA'nın haberine göre, Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik düzenlediği saldırılara karşılık İsrail’in Yukarı Celil’de yer alan El Zaur askeri üssünün onlarca katyuşa füzesiyle vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Ramot Naftali yerleşim biriminde bulunan askeri üsse de kamikaze insansız hava aracı ile saldırı yapıldığı belirtildi.

İsrail ordusu ise Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine 40 füzenin fırlatıldığı ve bir kısmının demir kubbe sistemi ile vurulduğu ve geriye kalanın da boş araziye düştüğü belirtildi. Hizbullah’ın saldırısında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

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(RT)