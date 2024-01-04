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DÜNYA
Yayın Tarihi: 4 Ocak 2024 14:25
 ~ Son Güncelleme: 4 Ocak 2024 14:45
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Hizbullah'tan İsrail'e ait dört askeri noktaya saldırı

Hizbullah, Lübnan'ın güney sınırındaki İsrail askeri noktalarına saldırı düzenlendiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hizbullah'tan İsrail'e ait dört askeri noktaya saldırı
Harita: Hizbullah'a ait 'Savaş Enformasyon Merkezi' (İlam el-Harbi)

Hamas liderlerinden Salih el-Aruri’nin 2 Ocak'ta Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta İsrail tarafından öldürülmesinin ardından Lübnan-İsrail hattında da gerilim tırmanıyor.

Hizbullah, Lübnan’ın güneyinden İsrail ordusuna ait Ştula, Cardah, El-Manara ve Metula askeri noktalarının “uygun silahlarla” hedef alındığını açıkladı.

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Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail güçleri, Hiyam beldesinin çevresini fosfor içeren top mermileriyle vurdu.

NNA, ayrıca bir başka haberinde, İsrail'in Lübnan'ın Kefr Kella ve Odeysa beldeleri arasında yer alan bazı bölgeler ve yola fosfor bombaları attığını aktardı.

Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen El-Ahbar gazetesinin sosyal medya hesabında yayımlanan videoda, Hiyam belde merkezine düşen bir fosfor bombasının etrafa dumanlar saçarak yandığı görüldü.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 147 Hizbullah mensubu, 28 Lübnanlı sivil ile beş İsrailli sivil ve dokuz İsrail askeri hayatını kaybetti.

Hizbullah
Hizbullah'tan İsrail askeri noktalarına saldırı
8 Ekim 2023

(VC)

Filistin-İsrail Savaşı Hizbullah israil ordusu lübnan
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