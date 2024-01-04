Hizbullah'tan İsrail'e ait dört askeri noktaya saldırı

Hamas liderlerinden Salih el-Aruri’nin 2 Ocak'ta Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta İsrail tarafından öldürülmesinin ardından Lübnan-İsrail hattında da gerilim tırmanıyor.

Hizbullah, Lübnan’ın güneyinden İsrail ordusuna ait Ştula, Cardah, El-Manara ve Metula askeri noktalarının “uygun silahlarla” hedef alındığını açıkladı.

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Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail güçleri, Hiyam beldesinin çevresini fosfor içeren top mermileriyle vurdu.

NNA, ayrıca bir başka haberinde, İsrail'in Lübnan'ın Kefr Kella ve Odeysa beldeleri arasında yer alan bazı bölgeler ve yola fosfor bombaları attığını aktardı.

Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen El-Ahbar gazetesinin sosyal medya hesabında yayımlanan videoda, Hiyam belde merkezine düşen bir fosfor bombasının etrafa dumanlar saçarak yandığı görüldü.

تساقط الكتل الفوسفورية على بعض أحياء #الخيام إثر القصف المركز الذي تعرضت له pic.twitter.com/xDdrxl4GUm — جريدة الأخبار - Al-Akhbar (@AlakhbarNews) January 4, 2024

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 147 Hizbullah mensubu, 28 Lübnanlı sivil ile beş İsrailli sivil ve dokuz İsrail askeri hayatını kaybetti.

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(VC)