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DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Ekim 2023 11:51
 ~ Son Güncelleme: 8 Ekim 2023 12:22
3 dk Okuma

Hizbullah'tan İsrail askeri noktalarına saldırı

Lübnan Hizbullah'ı, “Filistin halkı ve direnişiyle dayanışmak için” işgal altındaki Şebaa Çiftlikleri'nde bulunan üç İsrail karakolunu hedef aldıklarını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/08/hizbullah-tan-israil-askeri-noktalarina-saldiri.jpg
Fotoğraf: El-Menar

Filistinli direniş gruplarının Gazze Şeridi’nden İsrail’e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonuna ‘tam destek’ açıklaması yapan Lübnan Hizbullah’ı, bugün sabah saatlerinde İsrail askeri noktalarını hedef alan saldırılar düzenledi.

Hizbullah, işgal altındaki Şebaa Çiftlikleri’nde bulunan üç İsrail karakolunu vurduğunu açıkladı.

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Lübnan-Suriye sınırında, Golan Tepeleri arasında 24 kilometre boyunca uzanan Şebaa Çiftlikleri, 1967’den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor. Lübnan toprağı olan ve ülkenin güneydoğusunda yer alan Şebaa Çiftlikleri, verimli topraklara ve zengin su kaynaklarına sahip olmasının yanı sıra Beka Vadisi’ne hâkim konumu nedeniyle de askeri açıdan stratejik önem arz ediyor.

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Hizbullah’ın yayın organı El-Menar televizyonunun haberine göre, Şebaa Çiftlikleri’ndeki Radar, Zibdin ve Ruveysat el-Alem bölgelerinde bulunan İsrail askeri noktaları, Hizbullah’a bağlı “Şehit Komutan İmad Muğniye Birlikleri” tarafından top atışları ve güdümlü tanksavar füzeleriyle vuruldu.

Saldırının, “Filistin halkı ve direnişiyle dayanışmak için” yapıldığı vurgulandı.

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Öte yandan İsrail ordusu da “Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı düzenlendiğini” ve saldırıya karşılık verildiğini belirterek, “Her türlü senaryoya hazırız” dedi.

Ne olmuştu?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu “Aksa Tufanı” operasyonu kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırılar düzenlendi.

Gazze Şeridi'ne yakın İsrail yerleşim birimlerine yönelik roket saldırılarıyla başlayan operasyonda; Gazze’den uzaktaki büyük kentler Tel Aviv ve Kudüs'te de saldırı sirenleri çaldı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’den İsrail yerleşim birimlerine ve askeri noktalarına baskınlar düzenleyerek birçok İsrailli askeri esir aldı. 

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), "onlarca silahlı Filistinli, Gazze Şeridi sınırındaki 6 nokta ile orduya ait bir mevziiye sızdı, ateş açtı, İsrail ordusuyla çatıştı" dedi ve söz konusu bölgelerin Sderot, Nahal Oz, Kaffar Gazze, Macin, Sofa, Bari ile İsrail ordusunun "Gazze bölüğü" karargahı olduğunu yazdı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas’ın İsrail'e karşı savaş başlatarak “büyük bir hata” yaptığını belirtirken, İsrail ordusu da “Demir Kılıçlar Operasyonu” adıyla Gazze’ye yönelik hava saldırılarına başladı.

İsrail medyasına göre, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda en az 500 İsrailli hayatını kaybederken,bazılarının durumu çok ağır olmak üzere yaralı sayısı da 1590’a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in saldırıları sonucu 20’si çocuk en az 256 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 121’i çocuk 1788 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

(VC)

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