Hizbullah, Netanyahu'nun evini vurdu

Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracı (İHA) İsrail'in kuzeyinde Kayserya kentinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada da Başbakan Netanyahu'nun Kayserya'daki evine doğru bir İHA fırlatıldığı belirtildi. Hizbullah saldırı ile ilgili açıklama yapmadı

Olay sırasında Netanyahu ve eşinin evde olmadığı ve yaralanan olmadığı iddia edilen açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmemişti.

Sosyal medyada Netanyahu'nun konutu olduğu ifade edilen bir evde kurşun geçirmez camda oluşan hasar paylaşılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, İHA'nın isabet ettiği evle Netanyahu'nun açık kaynaklarda paylaşılan hanesinin görüntüsünün uyumuna dikkat çekmişti.

Hizbullah'tan Hayfa'ya saldırı

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına ve direnişe destek olmak, Lübnan halkını savunmak için Hayfa yakınlarındaki Zevulun bölgesinin "büyük bir füze salvosuyla" bombalandığı belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab kasabasının çevresindeki İsrail askerlerinin de füzelerle hedef alındığı, saldırıda ölen ve yaralanan İsrail askerlerinin olduğu aktarıldı.

Hizbullah, Nebatiye kentindeki Marcayun bölgesinde yer alan Kefr Kila beldesi çevresinde bir grup İsrail askerinin hareketlerinin gözlemlendiğini ve topçu saldırısıyla hedef alındıklarını kaydetti.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Hizbullah roket ve İHA'larla saldırdı

İsrail'in kuzeyinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun insansız hava aracıyla hedef alınmasının ardından Hizbullah tarafından birden fazla salvoda fırlatılan yaklaşık yüz kadar roket saldırısında en az bir kişi öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı.

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa çevresinden Lübnan sınırına kadar uzanan geniş bir bölgede sabah saatlerinden itibaren düzenlenen roket saldırıları nedeniyle saldırı alarmları çaldı.

İsrail hava savunma sistemlerinin roketleri havada imha ettiği görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Hayfa ve Celil bölgelerine doğru sabah saatlerinden itibaren 100 kadar roket atıldı.

Akka bölgesine isabet eden roket nedeniyle yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

Aynı şekilde, Hayfa çevresindeki Kiryat Ata bölgesine bir roket isabet etti. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'nın yaptığı açıklamaya göre, sağlık ekipleri burada 5 yaralıya müdahale etti.

Sınıra yakın Shlomi isimli İsrail yerleşim yerinde bir eve isabet eden roket nedeniyle dört kişi yaralandı.

Kanal14 televizyonunun haberine göre, Lübnan'dan düzenlenen saldırılarda en az 14 kişi yaralandı.

(Mİ)