Hizbullah, Lübnan'da İsrail'e ait bir İHA’yı düşürdü

Hizbullah, Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait Hermes-450 tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Lübnan'daki Hizbullah Hareketi tarafından yapılan açıklamada, 8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail ordusu ile sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda ikinci defa Hermes-450 tipi İHA düşürüldüğü belirtildi.

İsrail doğruladı

Söz konusu İHA’nın Lübnan topraklarında düşürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada daha fazla detaya yer verilmedi.

İsrail de, ordularına ait bir İHA'nın gece saatlerinde düşürüldüğünü doğruladı.

Ordunun açıklamasında ayrıca, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan’ın doğusundaki Baalbek kenti yakınlarında Hizbullah’a ait hedeflere hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi. (TY)