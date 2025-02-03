Hizbullah lideri Kasım duyurdu: Nasrallah'ın cenaze töreni 23 Şubat'ta

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, 27 Eylül 2024'te İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah'ın eski genel sekreteri Hasan Nasrallah'ın cenaze töreninin 23 Şubat'ta yapılacağını açıkladı.

AA'nın haberine göre, Hizbullah lideri Kasım, yayımladığı video mesajda, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgali ile Hizbullah'ın önceki liderlerinin cenaze törenlerine ilişkin açıklama yaptı.

Kasım, Hasan Nasrallah ve onun olası halefi olacağı düşünülen Haşim Safiyyuddin başta olmak üzere birçok Hizbullah mensubu ve sivilin İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğini söyledi.

Kasım, Hamas'ın 32 yıl liderliğini yürüten Nasrallah'ın cenaze töreninin 23 Şubat'ta yapılacağını, aynı cenaze töreninde 4 gün sonra yine İsrail tarafından öldürülen Haşim Safiyyuddin'in de Hizbullah Genel Sekreteri sıfatıyla defnedileceğini ifade etti.

Cenaze töreni sırasında ateş açılmamasını isteyen Kasım, törenin "Ahde bağlıyız" sloganıyla yapılacağını belirtti.

İsrail ordusu, 27 Eylül 2024'te Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde 'Hizbullah'ın kalesi' olarak bilinen Dahiye'ye şiddetli saldırılar düzenlemişti. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de yine Dahiye bölgesinde İsrail ordusunun düzenlediği şiddetli bombardıman sonucunda öldürülmüştü. Nasrallah'ın kuzeni ve halefi olarak bilinen Haşim Safiyyuddin de 3 Ekim'deki İsrail saldırısıyla hayatını kaybetmişti. Nasrallah'ın ölümünün ardından o dönemde basına yansıyan haberlerde, Safiyuddin'in Nasrallah'ın olası halefi olduğu aktarılmıştı.

(RT)