Hizbullah: İsrail’in Lübnan’a saldırısında ölenler oldu

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in ülkenin güneyine düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralanan siviller olduğunu, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki mevzilerine onlarca katyuşa füzesi fırlatarak buna karşılık verdiklerini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan mevzilerinin onlarca katyuşa füzesiyle hedef alındığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki köy ve beldelere hava saldırıları düzenlediği, ölen ve yaralanan sivillerin olduğu aktarılan açıklamada, katyuşa füzelerinin bu saldırıya karşılık atıldığı ifade edildi.

Resmi makamlardan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Hizbullah, dün gece İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesi fırlattığını duyurmuştu. İsrail de daha sonra yaptığı açıklamada, Lübnan'dan Golan Tepeleri'ne 28 füze atıldığını bildirmişti. Açıklamada, saldırı sonucu herhangi hasar veya can kaybı yaşanmadığı aktarılmıştı.

Hamas: İran'ın İsrail’e saldırısı “doğal bir tepki”

Hamas Hareketi, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki diplomatik misyonunu hedef alan İsrail'e düzenlediği hava saldırısına dair yazılı açıklama yaptı:

“İran'ın işgalci Siyoniste (İsrail) karşı yürüttüğü askeri operasyon, doğal bir tepkidir. Şam'daki İran konsolosluğunun hedef alınması ve burada bazı Devrim Muhafızları liderlerinin öldürülmesi suçuna karşı hak edilmiş bir yanıt olarak görüyoruz.”

“Kendilerini Siyonist saldırılara karşı savunmanın bölge ülkelerinin ve halklarının en doğal hakkı olduğuna” işaret edilen açıklamada, Araplara ve Müslümanlara, dünyanın özgür halklarına ve bölgedeki direniş güçlerine "Aksa Tufanı" ve Filistin halkının özgürlük hakkına desteklerini sürdürmeleri çağrısı yaptılar.

Ne olmuştu? İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi hayatını kaybetti. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurdu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini açıkladı. İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlattı. İran bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıkladı.

(AS)