ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 23 Eylül 2024 10:00
 ~ Son Güncelleme: 23 Eylül 2024 15:15
2 dk Okuma

Hizbullah: İsrail ile 'açık hesaplaşma savaşı' aşamasına geçtik

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım “Lübnan Destek Cephesi, ne kadar sürerse sürsün, Gazze’deki savaş sona erene kadar desteğine devam edecek” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hizbullah: İsrail ile 'açık hesaplaşma savaşı' aşamasına geçtik
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

İsrail’in 20 Eylül’de Beyrut’un güneyine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hizbullah’ın önde gelen komutanlarından İbrahim Akil için dün (22 Eylül) Dahiye bölgesinde cenaze töreni düzenlendi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, törende konuşan Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Akil’in Hizbullah’ın özel harekat komutanı ve hareketin elit birliği Rıdvan Gücü’nün kurucusu olduğunu hatırlattı.

Kasım, Hizbullah’ın İsrail’in son dönemdeki saldırılarına nasıl tepki vereceğini açıklamayacağını ve ‘açık hesaplaşma’ aşamasına girildiğini söyledi.

İbrahim Akil kimdir?
İbrahim Akil kimdir?
Bugün 12:30

“Gazze’deki savaş sona erene kadar desteğimiz sürecek”

Hizbullah’ın saldırıları nedeniyle İsrail’in kuzeyinden ülkenin diğer bölgelerine göç eden İsraillilerin geri dönmelerine izin vermeyeceklerini dile getiren Kasım, “Lübnan Destek Cephesi, ne kadar sürerse sürsün, Gazze’deki savaş sona erene kadar desteğine devam edecek” diye konuştu.

Kasım, İsrail’in kuzeyinden daha fazla göç olacağını ve Gazze’ye desteklerinin süreceğini belirterek, “Gazze Şeridi’ne gidin ve savaşı durdurun” ifadelerini kullandı.

“Açık hesaplaşma savaşı”

Hizbullah’ın her türlü askeri ihtimallere karşı hazır olduğunu söyleyen Kasım, şunları kaydetti:

“Saldırıya nasıl karşılık vereceğimizi açıklamayacağız, ünvanı ‘açık hesaplaşma savaşı’ olan yeni bir aşamaya girdik. Hizbullah’ın, hazırladığı planlarla İsrail dehşetten ölecek.”

İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar şiddetlendi
İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar şiddetlendi
22 Eylül 2024

Ne olmuştu?

İsrail ordusunun 20 Eylül’de Beyrut’un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3’ü çocuk 7’si kadın 45 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil’in de bulunduğu 20 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Lübnan’da 17-18 Eylül tarihlerinde çağrı cihazları ile telsizlerin patlatılması ve ardından gerçekleşen Beyrut saldırısında toplam can kaybı sayısı 84 oldu.

İsrail’in saldırılarının ardından Hizbullah, Hayfa bölgesindeki Ramat David Hava Üssü’nü, Rafael savunma sanayi şirketini ve bazı yerleşim yerlerini roket ve füzelerle hedef aldı. İsrail basını, Hizbullah’ın sınırın 46 kilometre derinliğinde Hayfa kenti çevresine düzenlediği saldırılardan “1 milyondan fazla kişinin etkilendiğini” yazdı.

Buna karşılık İsrail de Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırıları başlattı.

İsrail, çatışmalar nedeniyle Lübnan sınırındaki kuzey bölgelerden tahliye edilen vatandaşlarının evlerine güvenli biçimde dönmesini “savaşın hedefleri” arasında gösteriyor. Hizbullah ise bölgedeki çatışmaların ancak İsrail’in Gazze’ye saldırılarının durması halinde sona ereceğini vurguluyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Hizbullah İsrail lübnan Hizbullah-İsrail Savaşı
ilgili haberler
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırıları: En az 182 ölü
Bugün 14:45
/haber/israil-den-lubnan-in-guneyine-hava-saldirilari-en-az-182-olu-299955
BM’nin 79. Genel Kurulu yarın başlıyor
Bugün 13:26
/haber/bmnin-79-genel-kurulu-yarin-basliyor-299949
İbrahim Akil kimdir?
Bugün 12:30
/haber/ibrahim-akil-kimdir-299944
BM: Lübnan yeni bir Gazze’ye dönüşebilir
Bugün 08:28
/haber/bm-lubnan-yeni-bir-gazzeye-donusebilir-299939
İsrail'in Beyrut saldırısı: Can kaybı 45'e yükseldi
22 Eylül 2024
/haber/israil-in-beyrut-saldirisi-can-kaybi-45-e-yukseldi-299931
İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar şiddetlendi
22 Eylül 2024
/haber/israil-ve-hizbullah-arasindaki-catismalar-siddetlendi-299930
İsrail ordusu Beyrut’u vurdu
20 Eylül 2024
/haber/israil-ordusu-beyrutu-vurdu-299904
HAARETZ’DEN GIDEON LEVY YAZDI
'Hollywoodvari' çağrı cihazı saldırısının mesajı net: İsrail gereksiz bir savaş daha istiyor
20 Eylül 2024
/yazi/hollywoodvari-cagri-cihazi-saldirisinin-mesaji-net-israil-gereksiz-bir-savas-daha-istiyor-299899
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırıları: En az 182 ölü
Bugün 14:45
/haber/israil-den-lubnan-in-guneyine-hava-saldirilari-en-az-182-olu-299955
BM’nin 79. Genel Kurulu yarın başlıyor
Bugün 13:26
/haber/bmnin-79-genel-kurulu-yarin-basliyor-299949
İbrahim Akil kimdir?
Bugün 12:30
/haber/ibrahim-akil-kimdir-299944
BM: Lübnan yeni bir Gazze’ye dönüşebilir
Bugün 08:28
/haber/bm-lubnan-yeni-bir-gazzeye-donusebilir-299939
İsrail'in Beyrut saldırısı: Can kaybı 45'e yükseldi
22 Eylül 2024
/haber/israil-in-beyrut-saldirisi-can-kaybi-45-e-yukseldi-299931
İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar şiddetlendi
22 Eylül 2024
/haber/israil-ve-hizbullah-arasindaki-catismalar-siddetlendi-299930
İsrail ordusu Beyrut’u vurdu
20 Eylül 2024
/haber/israil-ordusu-beyrutu-vurdu-299904
HAARETZ’DEN GIDEON LEVY YAZDI
'Hollywoodvari' çağrı cihazı saldırısının mesajı net: İsrail gereksiz bir savaş daha istiyor
20 Eylül 2024
/yazi/hollywoodvari-cagri-cihazi-saldirisinin-mesaji-net-israil-gereksiz-bir-savas-daha-istiyor-299899
Sayfa Başına Git