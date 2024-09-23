Hizbullah: İsrail ile 'açık hesaplaşma savaşı' aşamasına geçtik

İsrail’in 20 Eylül’de Beyrut’un güneyine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hizbullah’ın önde gelen komutanlarından İbrahim Akil için dün (22 Eylül) Dahiye bölgesinde cenaze töreni düzenlendi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, törende konuşan Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Akil’in Hizbullah’ın özel harekat komutanı ve hareketin elit birliği Rıdvan Gücü’nün kurucusu olduğunu hatırlattı.

Kasım, Hizbullah’ın İsrail’in son dönemdeki saldırılarına nasıl tepki vereceğini açıklamayacağını ve ‘açık hesaplaşma’ aşamasına girildiğini söyledi.

İbrahim Akil kimdir?

“Gazze’deki savaş sona erene kadar desteğimiz sürecek”

Hizbullah’ın saldırıları nedeniyle İsrail’in kuzeyinden ülkenin diğer bölgelerine göç eden İsraillilerin geri dönmelerine izin vermeyeceklerini dile getiren Kasım, “Lübnan Destek Cephesi, ne kadar sürerse sürsün, Gazze’deki savaş sona erene kadar desteğine devam edecek” diye konuştu.

Kasım, İsrail’in kuzeyinden daha fazla göç olacağını ve Gazze’ye desteklerinin süreceğini belirterek, “Gazze Şeridi’ne gidin ve savaşı durdurun” ifadelerini kullandı.

“Açık hesaplaşma savaşı”

Hizbullah’ın her türlü askeri ihtimallere karşı hazır olduğunu söyleyen Kasım, şunları kaydetti:

“Saldırıya nasıl karşılık vereceğimizi açıklamayacağız, ünvanı ‘açık hesaplaşma savaşı’ olan yeni bir aşamaya girdik. Hizbullah’ın, hazırladığı planlarla İsrail dehşetten ölecek.”

İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar şiddetlendi

Ne olmuştu? İsrail ordusunun 20 Eylül’de Beyrut’un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3’ü çocuk 7’si kadın 45 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil’in de bulunduğu 20 mensubunun öldüğünü duyurdu. Lübnan’da 17-18 Eylül tarihlerinde çağrı cihazları ile telsizlerin patlatılması ve ardından gerçekleşen Beyrut saldırısında toplam can kaybı sayısı 84 oldu. İsrail’in saldırılarının ardından Hizbullah, Hayfa bölgesindeki Ramat David Hava Üssü’nü, Rafael savunma sanayi şirketini ve bazı yerleşim yerlerini roket ve füzelerle hedef aldı. İsrail basını, Hizbullah’ın sınırın 46 kilometre derinliğinde Hayfa kenti çevresine düzenlediği saldırılardan “1 milyondan fazla kişinin etkilendiğini” yazdı. Buna karşılık İsrail de Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırıları başlattı. İsrail, çatışmalar nedeniyle Lübnan sınırındaki kuzey bölgelerden tahliye edilen vatandaşlarının evlerine güvenli biçimde dönmesini “savaşın hedefleri” arasında gösteriyor. Hizbullah ise bölgedeki çatışmaların ancak İsrail’in Gazze’ye saldırılarının durması halinde sona ereceğini vurguluyor.

(VC)