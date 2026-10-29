ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 29.10.2026 11:23 29 Ekim 2026 11:23
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.10.2026 11:30 29 Ekim 2026 11:30
Okuma Okuma:  1 dakika

Hizbullah: İsrail'i kimin yönettiği fark etmez

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun içinde olduğu bloğun parlamento çoğunluğunu yitirdiği seçimin ardından Hizbullah lideri açıklama yaptı.

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı

Görseli Büyüt
Hizbullah: İsrail'i kimin yönettiği fark etmez
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından İsrail'i kimin yöneteceğinin kendilerini ilgilendirmediğini ve İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çıkması gerektiğini belirtti.

Hizbullah lideri Kasım, İsrail'de dün yapılan seçimlerin ardından Lübnan ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kasım, İsrail'in Lübnan topraklarını işgali sürdüğü müddetçe​​​​​​​ Hizbullah'ın silah bırakmasının tartışma konusu dahi olamayacağını ifade etti.

ABD öncülüğünde Lübnan ve İsrail arasında haziranda imzalanan çerçeve anlaşmasına bir kez daha karşı çıktıklarını dile getiren Kasım, İsrail'e karşı "direnişe devam edeceklerini" belirtti.

İsrail'de yapılan seçimlere de değinen Kasım, "İsrail'i kimin yönettiği bizi ilgilendirmiyor. Ancak işgalini sürdüremeyeceğini bilmeli ve topraklarımızdan çıkmalı." dedi.

İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Haber Yeri
İstanbul
İsrail lübnan Hizbullah netanyahu
ilgili haberler
Lübnan’ın Hizbullah’ı silahsızlandırma kararı ne anlama geliyor?
16 Ağustos 2025
/yazi/lubnanin-hizbullahi-silahsizlandirma-karari-ne-anlama-geliyor-310457
Lübnan’ı bekleyen gelecek: “Hizbullah fırtınayı atlatmayı tercih ediyor"
23 Mayıs 2025
/haber/lubnani-bekleyen-gelecek-hizbullah-firtinayi-atlatmayi-tercih-ediyor-307694
Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kimdir?
29 Ekim 2024
/haber/hizbullah-in-yeni-lideri-naim-kasim-kimdir-301213
Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
29 Ekim 2024
/haber/hizbullah-in-yeni-lideri-naim-kasim-oldu-301212
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Lübnan’ın Hizbullah’ı silahsızlandırma kararı ne anlama geliyor?
16 Ağustos 2025
/yazi/lubnanin-hizbullahi-silahsizlandirma-karari-ne-anlama-geliyor-310457
Lübnan’ı bekleyen gelecek: “Hizbullah fırtınayı atlatmayı tercih ediyor"
23 Mayıs 2025
/haber/lubnani-bekleyen-gelecek-hizbullah-firtinayi-atlatmayi-tercih-ediyor-307694
Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kimdir?
29 Ekim 2024
/haber/hizbullah-in-yeni-lideri-naim-kasim-kimdir-301213
Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
29 Ekim 2024
/haber/hizbullah-in-yeni-lideri-naim-kasim-oldu-301212
Sayfa Başına Git