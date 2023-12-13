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Yayın Tarihi: 13 Aralık 2023 16:57
 ~ Son Güncelleme: 13 Aralık 2023 16:57
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Hizbullah, İsrail'e ait dört askeri noktaya saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi yaptığı açıklamada İsrail'e ait Bahri, Şumira ve Ramya askeri noktalarını hedef aldığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/13/hizbullah-israil-e-ait-dort-askeri-noktaya-saldiri-duzenledi.jpg
Fotoğraf: Lebanos / X

Hizbullah Hareketi, bugün Lübnan sınırından İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan dört askeri noktaya "Burkan füzesi" ve silahlarla saldırı düzenlediğini duyurdu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik düzenlediği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

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8 Ekim’den beri süren çatışmalar

Açıklamada, İsrail'e ait Bahri, Şumira ve Ramya askeri noktalarının hedef alındığı belirtildi.

El Malikiyye askeri noktasının da yarım ton ağırlığındaki "Burkan füzesi" ile vurulduğu aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda, 101 Hizbullah mensubu ve altı İsrail askeri öldü. Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de ise beş sivil hayatını kaybetti. (TY)

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