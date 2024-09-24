Hizbullah-İsrail çatışmalarında son bir haftada yaşananlar

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları birinci yılına yaklaşırken, savaş Lübnan’a da genişliyor.

Filistinli grupları destekleyen Hizbullah’ı savaş dışı bırakmak isteyen İsrail, son bir hafta içinde sadece örgütü değil, tüm Lübnan’ı hedef alan saldırılar gerçekleştirdi. Ancak İsrail’in son dönemdeki stratejisi sadece Hizbullah’ın operasyonel kabiliyetlerini zayıflatmayı değil, kuzeydeki yerleşimlerin boşaltılmasına karşılık olarak Lübnan’ın güneyini de boşaltmayı amaçlıyor.

Çatışmanın sosyal boyutuna bakıldığında, İsrail toplumunda ciddi bir bölünme yaşanıyor. Netanyahu hükümetine yönelik eleştiriler giderek artarken, savaşın yarattığı kaos iç siyasetteki huzursuzluğu daha da derinleştiriyor. Netanyahu, Gazze’deki rehineler ve kuzeydeki yerleşimcileri evlerine geri döndürme konusunda büyük bir baskı altında.

Tam ölçekli bir savaşa doğru ilerleyen İsrail-Hizbullah çatışmasında, son bir haftada yaşanan olayları derledik.

17-18 Eylül: Çağrı cihazı ve telsiz patlamaları

Lübnan’da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı olarak yaşanan patlamalar sonucunda en az 12 kişi hayatını kaybetti, 1343’ü orta ve ağır olmak üzere toplam 2 bin 323 kişi yaralandı.

Bir gün sonra, bu kez Hizbullah mensuplarının kullandığı telsiz cihazları patladı. Bu patlamalarda en az 25 kişi hayatını kaybetti, 61’i ağır olmak üzere 608 kişi yaralandı.

Lübnan'da çağrı cihazı ve telsiz patlamaları: Ölü sayısı 37'ye yükseldi

Beyrut merkezli El-Ahbar Gazetesi, Hizbullah’ın teknik soruşturma birimine dayandırdığı haberinde, en az 37 kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 bin kişinin yaralanmasına yol açan çağrı cihazı ve telsiz patlamalarının bir sabotaj sonucu gerçekleştiğini yazdı. Habere göre, Hizbullah, cihazlara patlayıcı yerleştirildiğini ve İsrail istihbaratının çağrı gönderim merkezine sızarak patlayıcıları aynı anda etkinleştirecek bir mesaj gönderdiğini tespit etti.

HİZBULLAH'IN TEKNİK SORUŞTURMASI "Çağrı cihazları ve telsizlere patlayıcı yerleştirildiği tespit edildi"

Hizbullah lideri Nasrallah, 19 Eylül’de yaptığı konuşmada çağrı cihazı ve telsiz saldırılarını kendileri için ‘benzeri görülmemiş bir darbe’ olarak nitelendirdi ve İsrail’in saldırılarının cevapsız kalmayacağını söyledi.

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20 Eylül: Beyrut’a hava saldırısı

Hizbullah ile çatışmaların başladığı 8 Ekim 2023’ten bu yana örgütün önde gelen isimlerini suikastlarla hedef alan İsrail, bu kez Hizbullah’ın askeri kanadının komutanı İbrahim Akil’i öldürdü.

İsrail savaş uçaklarının Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde vurduğu yedi katlı bina çökerken, çevredeki diğer binalarda da büyük hasar oluştu. Saldırıda 3’ü çocuk, 7’si kadın olmak üzere toplam 45 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutan İbrahim Akil’in de bulunduğu 20 mensubunun öldüğünü duyurdu.

İsrail daha önce Hizbullah’ın üst düzey komutanları Visam et-Tavil (8 Ocak 2024), Talib Sami Abdullah (12 Haziran 2024), Muhammed Nimet Nasır (3 Temmuz 2024) ve Fuad Şükür’ü (30 Temmuz 2024) öldürmüştü.

İsrail ordusu Beyrut’u vurdu

22 Eylül: Hizbullah, Hayfa ve çevresini vurdu

İbrahim Akil’in cenaze töreninde konuşan Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail ile ‘açık hesaplaşma savaşı’ aşamasına geçtiklerini belirterek, “Lübnan Destek Cephesi, ne kadar sürerse sürsün, Gazze’deki savaş sona erene kadar desteğine devam edecek” dedi.

Hizbullah: İsrail ile 'açık hesaplaşma savaşı' aşamasına geçtik

Aynı gün Hizbullah, İsrail’in kuzeyini vurmaya başladı. Hayfa bölgesindeki Ramat David Hava Üssü, Rafael savunma sanayi şirketi ve bazı yerleşim yerleri roket ve füzelerle hedef alındı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Kiryat Bialik bölgesine isabet eden roket nedeniyle beş kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail basını, Hizbullah’ın sınırın 46 kilometre derinliğinde Hayfa kenti çevresine düzenlediği saldırılardan “1 milyondan fazla kişinin etkilendiğini” yazdı.

İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar şiddetlendi

23 Eylül: Lübnan’a yoğun hava saldırıları

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan’ın güneyine ve doğusundaki Bekaa Vadisi’ne kapsamlı saldırılar başlattı.

Hizbullah’a ait olduğu öne sürülen hedeflere yaklaşık 2000 saldırı düzenleyen İsrail ordusu, en az 492 kişiyi öldürdü, 1645 kişiyi yaraladı ve binlerce sivili yerinden etti. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını ‘soykırım savaşı’ olarak nitelendirdi.

İsrail ordusunun “Kuzeyin Okları” adını verdiği saldırılara karşılık olarak Hizbullah da İsrail’in kuzeyindeki bölgeleri roketlerle hedef almaya başladı.

İsrail'den Lübnan'a yoğun hava saldırıları: En az 492 ölü

(VC)