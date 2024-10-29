Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah, bir ay önce Beyrut'un güney banliyösünde düzenlenen İsrail hava saldırısında öldürülen Genel Sekreter Hasan Nasrallah'ın yerine ‘iki numaralı isim’ olarak bilinen başkan yardımcısı 71 yaşındaki Naim Kasım'ı seçtiğini açıkladı.

Aljazeera’de yer alan habere göre; Hizbullah yaptığı açıklamada, Kasım'ın "Hizbullah'ın ilkelerine ve hedeflerine bağlılığı" nedeniyle bu görevi üstlenmek üzere seçildiğini söyledi.

Hizbullah'ın "iki numarası" olarak tanınan Kasım, 1991 yılında dönemin lideri Abbas el Musavi tarafından örgütün başkan yardımcılığına atanmıştı. El Musavi'nin öldürülmesinin ardından Nasrallah lider olduğunda da bu görevi sürdürdü. Şubat 1992'den bu yana Lübnan'daki Şii Hizbullah grubunun lideri olan Nasrallah'ın yardımcılığını yapıyordu.

27 Eylül'de İsrail'in Beyrut'taki saldırısında Nasrallah'ın öldürülmesinden bu yana ise örgütün lider vekili olarak görevdeydi.

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kimdir?

(RT)