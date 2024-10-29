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Yayın Tarihi: 29 Ekim 2024 13:14
 ~ Son Güncelleme: 29 Ekim 2024 13:41
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Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Lübnan Hizbullahı, Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından yeni lideri olarak Naim Kasım'ı seçtiğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
*Fotoğraf: tasnimnews

Hizbullah, bir ay önce Beyrut'un güney banliyösünde düzenlenen İsrail hava saldırısında öldürülen Genel Sekreter Hasan Nasrallah'ın yerine ‘iki numaralı isim’ olarak bilinen başkan yardımcısı 71 yaşındaki Naim Kasım'ı seçtiğini açıkladı.

Aljazeera’de yer alan habere göre; Hizbullah yaptığı açıklamada, Kasım'ın "Hizbullah'ın ilkelerine ve hedeflerine bağlılığı" nedeniyle bu görevi üstlenmek üzere seçildiğini söyledi.

Hizbullah'ın "iki numarası" olarak tanınan Kasım, 1991 yılında dönemin lideri Abbas el Musavi tarafından örgütün başkan yardımcılığına atanmıştı. El Musavi'nin öldürülmesinin ardından Nasrallah lider olduğunda da bu görevi sürdürdü. Şubat 1992'den bu yana Lübnan'daki Şii Hizbullah grubunun lideri olan Nasrallah'ın yardımcılığını yapıyordu.

27 Eylül'de İsrail'in Beyrut'taki saldırısında Nasrallah'ın öldürülmesinden bu yana ise örgütün lider vekili olarak görevdeydi.

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kimdir?
Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kimdir?
Bugün 13:31

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Hizbullah Naim Kasım
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