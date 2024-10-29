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DÜNYA
Yayın Tarihi: 29 Ekim 2024 13:31
 ~ Son Güncelleme: 29 Ekim 2024 13:40
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Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kimdir?

1953 yılında Beyrut'ta dünyaya gelen Naim Kasım, Hizbullah'ın iki numaralı ismi olarak biliniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kimdir?
*Fotoğraf: İRNA

Naim Kasım, 30 yıl aşkın bir süredir Hizbullah'ın üst düzey isimleri arasında yer alıyor.

1953 yılında Beyrut'ta dünyaya gelen Kasım, Lübnan Üniversitesi Kimya Bölümü'nden mezun oldu.

1970'lerde Lübnanlı Müslüman Öğrenciler Birliğini kurdu.

Kasım, daha sonra Lübnan'daki Şii Emel Hareketine katıldı.

İran'daki 1979 devriminin ardından Kasım, Emel Hareketinden ayrıldı. İran'daki devrim, birçok Lübnanlı Şii aktivistin siyasi düşüncesini de şekillendirdi.

Kasım, 1982'de İsrail'in Lübnan'ı işgaline yanıt olarak, İran Devrim Muhafızlarının desteğiyle kurulan Hizbullah'ın temelini atan toplantılara katıldı.

1991 yılında silahlı hareketin o zamanki Genel Sekreteri Abbas el-Musavi tarafından Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı.

Musavi, ertesi yıl İsrail'in helikopter saldırısında öldürüldü ve Hasan Nasrallah, Hizbullah'ın yeni lideri oldu. Nasrallah lider olduğunda da Kasım, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine devam etti.

Kasım, uzun süredir Hizbullah'ın önde gelen sözcülerinden biri olarak son bir yıldır İsrail ile yaşanan çatışmalarla ilgili uluslararası basına açıklamalarda bulunan bir isim.

Ayrıca Kasım, Nasrallah'ın 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen İsrail hava saldırısında öldürülmesinin ardından televizyondan açıklama yapan ilk Hizbullah üst düzey yönetici oldu.

Kasım, 30 Eylül'de yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın eski Genel Sekreterinin yerine "en erken fırsatta" bir halef seçeceğini ve Filistinlilerle dayanışma içinde İsrail'e karşı mücadeleye devam edileceğini söylemişti.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Naim Kasım
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