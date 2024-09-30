Hizbullah: Gazze'yi desteklemeye devam edeceğiz

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın İsrail tarafından öldürülmesinin ardından örgütün yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hizbullah’a ait El-Menar televizyonunda yer alan habere göre, Kasım, “Nasrallah’ın yetiştirdiği ve liderliğini yürüttüğü hareket, hedeflerine ulaşmak için cihat meydanında yoluna devam ediyor” dedi. Kasım, Nasrallah’ın yerine en kısa zamanda yeni genel sekreteri seçeceklerini belirtti ve şunları ekledi:

“Bunu, Hizbullah’ın seçim mekanizmalarına göre yapacağız. Liderlik pozisyonlarını ve merkezleri istikrarlı bir şekilde dolduracağız ve emin olun, seçenekler kolay olacak.”

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“İsrail hedeflerine asla ulaşamayacak”

“İsrail, Lübnan’ın her yerinde katliamlar yapıyor, ABD ise bütün imkânlarıyla İsrail’e destek veriyor” diyen Kasım, İsrail’in hedeflerine asla ulaşamayacağını belirtti. Kasım, Hizbullah’ın liderlerine yönelik suikastlara ve sivillere yapılan saldırılara rağmen geri adım atmayacaklarını vurguladı ve şöyle devam etti:

“İslami Direniş, Gazze ve Filistin’e destek vermek, Lübnan ve halkını savunmak için düşman İsrail ile mücadeleye devam edecek. Seyyid Nasrallah’ın suikastından sonra neler olduğunu izleyin; Direniş’in operasyonları aynı hızda ve daha da artarak devam edecek.”

“Kara savaşına hazırız”

“Savaşın uzun olacağını biliyoruz, seçeneklerimiz açık ve her ihtimale karşı mücadele edeceğiz” diyen Kasım, Hizbullah güçlerinin, İsrail’in Lübnan’a olası kara harekâtına karşı hazır olduğunu söyledi.

İsrail ordusu, Lübnan’a kara saldırısı için hazırlık yapıyor

İsrail’in Lübnan saldırıları Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim 2023’te başlayan düşük yoğunluklu çatışmalar, eylül ayı itibarıyla tam ölçekli bir savaşa doğru ilerliyor. İsrail ordusu, 17-18 Eylül tarihlerinde Lübnan’da gerçekleştirdiği çağrı cihazı ve telsiz saldırılarının ardından Hizbullah’ın askeri liderlerini hedef alan suikastlar düzenledi ve 23 Eylül’de Lübnan’ın güneyine ve doğusuna yoğun hava saldırıları başlattı. 27 Eylül’de ise Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Beyrut’a düzenlenen bir hava saldırısıyla öldürüldü. Buna karşın Hizbullah, İsrail’e roket ve füzelerle karşılık vermeye devam ediyor. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül’den beri 104’ü çocuk ve 194’ü kadın olmak üzere toplam 1178 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı ve bombardımanlar nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 29 Eylül’de yaptığı açıklamada, “İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen 118 bin kişi, 778 sığınma merkezine yerleştirildi. Yerinden edilenlerin gerçek sayısı bundan çok daha fazla ve bir milyona ulaşması mümkün” dedi. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut’a ve kuzeye doğru göç dalgası devam ederken, Suriye’ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

(VC)