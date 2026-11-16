TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 16.11.2026 14:30 16 Mijdar 2026 14:30
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 16.11.2026 14:48 16 Mijdar 2026 14:48
Xwendin Xwendin:  6 xulek

Hişkesalî, xizanî, zewaca di temenê zarokatiyê de: Qeyrana avhewayê çawa bandorê li zarokên keç dike?

Lêkolîna Plan Internationalê, bandorên piralî yên karesatên avhewayê yên li ser jiyana zarokên keç derxist holê. Ji Save the Childrenê, Shruti Agarwalê di nirxandina xwe ya ji bo bianetê de xwest ku mafên perwerde, tenduristî û parastinê yên zarokan li navenda polîtîkayên avhewayê bên bicihkirin.

Nalin Öztekin

TRTürkçesini Oku
Nalin Öztekin

Nalin Öztekin

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Hişkesalî, xizanî, zewaca di temenê zarokatiyê de: Qeyrana avhewayê çawa bandorê li zarokên keç dike?
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Bandorên qeyrana avhewayê yên ji ber mirovan derdikeve yên wekî lehî, hişkesalî û germahiya zêde, ne tenê derfetên sitargeh û perwerdeyê, di heman demê de tenduristî û ewlehiya zarokên keç jî dixe bin gefê. Jiholêrabûna çavkaniyên debarê yên malbatan û qutbûna xizmetguzariyên bingehîn, newekheviyên heyî yên zayenda civakî kûrtir dike.

Rapora Rewşa Zarokên Keç ên Cîhanê ya 2026an (Change Her Forecast) a Plan Internationalê, bandorên krîza avhewayê yên li ser mafên tenduristiya zayendî û tenduristiya hilberînê yên zarokên keç û jinên ciwan derxist holê.

Di lêkolîna ku bi 5 hezar zarokên keç û jinên ciwan ên di navbera 15 û 24 salî de li Bangladeş, Kenya, Perû, Senegal û Zîmbabweyê re hatiye kirin de, ji sedî 90ê beşdaran diyar kirine ku bûyerên avhewayê li ser debar, tenduristî û mercên jiyana malbatên wan zextake mezin çêdikin.

Di çarçoveya lêkolînê de bi 139 kesan re hevdîtinên berfireh hatin kirin; her wiha daneyên avhewa û tenduristiyê yên nêzîkî 30 salî yên ji 52 welatan hatin lêkolînkirin.

Fotograf: Plan International

Hişkesalî rîska zewaca di temenê zarokatiyê de zêde dike

Ji sedî 36ê beşdaran piştî bûyerên avhewayê yên ku pê re rû bi rû mane, dîtine ku li derdora wan hejmara zarokên keçên ku beriya 18 saliya xwe dizewicin, zêde bûne.

Analîza daneyên raporê ya ku 52 welatan li xwe digire, nîşan da ku hişkesaliya demdirêj bandorê li zewaca di temenê zarokatiyê de dike û pêwendiya wan bi hev re heye.

Li gorî raporê, bûyera avhewayê bi tena serê xwe nabe sedema zewaca di temenê zarokatiyê de. Lê belê bandora hişkesaliyê ya li ser berhemên çandiniyê û ajeldariyê, windakirina dahata malbatan û giranbûna xizaniyê, bi newekheviyên heyî yên zayenda civakî re dibe yek û rîska zewicandina zarokên keç mezin dike.

Galgaloya 22 salî ya ji Kenyayê, weha behsa bandora windakirina çavkaniyên aborî yên malbata xwe ya li ser jiyana xwe kir:

“Ji ber ku tu ajelên bavê min ên ku bifiroşe nemabûn, ez hatim zewicandin; ji ber vê yekê ez nikarîbûm biçim zanîngehê.”

Şêwirmenda Bilind a Fînansmana Avhewayê û Aboriyên Berdewam a Save the Childrenê Shruti Agarwalê, di nirxandina xwe ya ji bo bianetê de got ku krîza avhewayê gefên heyî yên ku zarok pê re rû bi rû ne, girantir dike.

Li gorî daneyên Save the Childrenê yên ku Agarwalê parve kirin, tê payîn ku hejmara zarokên keç ên ku rîska rûbirûbûna bi gefa dualî ya ji krîza avhewayê û zewaca di temenê zarokatiyê de pir zêde ye, beriya sala 2050î bi rêjeya ji sêyan yek zêde bibe.

Ji sedî 84ê kesên ku ji hişkesaliyê bandor bûne: Gihîştina jinên ciwan a bo xizmetên tenduristiyê zehmet bûye

Ji sedî 33ê beşdarên lêkolînê ragihand ku piştî bûyerên avhewayê li derdora wan ducaniyên bêplan zêde bûne. Ji sedî 11an jî got ku wan bi xwe jî ducaniyeke bêplan derbas kirine.

Astengiyên di gihîştina xizmetên tenduristiyê de jî di nav encamên derketine pêş ên raporê de ne.

Ji sedî 76ê beşdaran diyar kir ku li derdora wan hejmara zarokên keç û jinên ciwan ên ku di gihîştina bi kêmanî yek ji xizmetên tenduristiya zayendî û hilberînê de zehmetiyê dikişînin, zêde bûye. Di nav kesên ku ji hişkesaliyê bandor bûne de ev rêje derket ji sedî 84an.

Ji sedî 68ê beşdaran jî ragihand ku ew bi xwe di gihîştina van xizmetan de rastî pirsgirêkan hatine.

Rîska tundkarî û kedmêjiyê

Ji sedî 28ê beşdarên lêkolînê, piştî bûyera avhewayê ya ku pê re rû bi rû mane, di tundiya li ser bingeha zayenda civakî de zêdebûn dîtine.

Ji sedî 66ê kesên ku diyar kirine tundî zêde bûye, anîne ziman ku zêdebûna kedmêjiya zayendî jî bandor li vê yekê kiriye.

Li gorî raporê, koçberiya piştî karesatan, qadên sitarê yên demkî yên qerebalix û qutbûna di xizmetên parastinê de, zarokên keç li hember tundî û kedmêjiyê bêtir di bin rîskê de dihêlin.

Rîska zarokên keç ên ku ji perwerdeyê dikevin du qat zêde dibe

Encameke din a lêkolînê jî rola parêzvan a perwerdeyê nîşan dide.

Derfeta ku zarokên keç û jinên ciwan ên perwerdeya wan qut bûye beriya 18 saliya xwe bizewicin an jî ducaniyeke bêplan bijîn, li gorî yên ku perwerdeya xwe didomînin du qat zêdetir e.

Agarwalê diyar kir ku ji ber zirarên lehî û bahozan ên li dibistanan, zarok di fêrbûnê de windahiyan dijîn û rîska terikandina dibistanê zêde dibe û got: “Ji bo zarokên keç ev rîsk bilindtir e.”

“Krîza avhewayê krîza mafên zarokan e”

Agarwalê teqez kir ku krîza avhewayê dikare li ser pêşketin û aramiya zarokan encamên ku tevahiya jiyanê bidomin û carinan jî veger ji wan nîn e, derxe holê:

“Krîza avhewayê krîza mafên zarokan e. Zarok, ji ber taybetmendiyên xwe yên fîzyolojîk û geşedanî yên taybet, li hember rîskên ku krîza avhewayê derdixe holê, asteke cuda û bilindtir a lawaziyê nîşan didin. Lê belê yên ku herî kêm bûne sedema derketina vê krîzê ew in; deng û ezmûnên wan jî piraniya caran nayên bihîstin.”

Li gorî Agarwalê, zarokên keç, zarokên astengdar, zarokên ji gelên herêmî û zarokên ku ji ber pevçûnan ji cih û warên xwe bûne, bi awayekî nehevseng ji krîza avhewayê bandor dibin.

Daneyên Save the Childrenê nîşan didin ku li cîhanê 774 milyon zarok bi gefa dualî ya ji rîska bilind a avhewayê û xizaniya giran re rû bi rû ne.

Fotograf: UNİCEF

Divê zarok beşdarî polîtîkayên avhewayê bibin

Plan International dixwaze ku di dema karesatên avhewayê de perwerdeya zarokên keç bêyî were qutkirin divê berdewam bike, têkoşîna li dijî zewaca di temenê zarokatiyê de divê bê xurtkirin û çavkanî ji bo xizmetên tenduristiya zayendî û tenduristiya hilberînê bên veqetandin.

Agarwalê jî diyar kir ku xizmetên perwerde, tenduristî, xwarin, ava paqij û parastina zarokan di polîtîkayên avhewayê de bi têra xwe nayên berçavgirtin û got ku divê di dema karesatan de berdewamiya van xizmetan bê misogerkirin.

Fotograf: Peter Caton / Plan International

Agarwalê destnîşan kir ku divê zarok beşdarî avakirina polîtîkayên avhewayê jî bibin û got:

“Zarok di pozîsyona herî baş de ne ku rîskên ku îhtîmala wan a bandorkirina li ser wan herî zêde ye diyar bikin û ji bo kêmkirina van rîskan tedbîrên berbiçav û guncaw bi hev re pêş bixin.”

Li gorî Agarwalê, divê rêveberiyên herêmî di planên çalakiyê de ku li dijî pêlên germahiyê û rîskên din ên avhewayê amade bikin, tevlêbûna zarok, malbat, dibistan, xebatkarên tenduristiyê û rêxistinên mafên zarokan misoger bikin.

Ev nûçe bi piştgiriya aborî ya Nûnertiya Tirkiyeyê ya Komeleya Heinrich Böll Stiftung (HBSD) hatiye amadekirin. Ji naverokên nûçeyan tenê Weqfa Ragihandinê ya IPSê / bianet berpirsiyar e. Naverokên nuçeyan nêrînên HBSDyê nîşan nade.

(NÖ/CA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
COP31 krîza îklîmê ekolojî zarokên keç
Nalin Öztekin
Nalin Öztekin
[email protected] Hemû Nivîsên wî/wê
bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler...

bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler üretti. Muhabirliğin yanı sıra televizyon programları ve haber bültenleri sundu, canlı yayınlar modere etti. Radyoculuk serüveninde "Elma Şekeri" isimli bir çocuk programı hazırladı ve sundu. Gazeteciliğin yanı sıra gastronomi ve çocuk edebiyatı ile ilgileniyor. Ailesini, bitkilerini, kedileri Şapşik ve Memo ile köpeği Bitter'i çok seviyor.

Domahiyê nîşan bide
nûçeyên pêwendîdar
Ava Sapancayê
13 Mijdar 2026
/haber/ava-sapancaye-325411
"Bi qeyrana avhewayê re metirsiya lehiyê li Stenbolê mezin dibe"
12 Mijdar 2026
/haber/bi-qeyrana-avhewaye-re-metirsiya-lehiye-li-stenbole-mezin-dibe-325359
Rûyê nediyar yê qeyrana avhewayê: Xizanî û zarokên karker
10 Mijdar 2026
/haber/ruye-nediyar-ye-qeyrana-avhewaye-xizani-u-zaroken-karker-325261
"Krîza avhewayê dê Deryaya Reş veneguherîne bihuştê"
9 Mijdar 2026
/haber/kriza-avhewaye-de-deryaya-res-veneguherine-bihuste-325240
Ji ber krîza îklîmê li Iraqê erd û zevî hişk dibin
15 Tebax 2023
/haber/ji-ber-kriza-iklime-li-iraqe-erd-u-zevi-hisk-dibin-282780
HEYAMA KU ÎKLÎM Û DINYA DIGUHERE... - 4
Bandora krîza îklîmê û sotemenîyên fosîlî li ser tendûristîya zarokan
10 Hezîran 2021
/haber/bandora-kriza-iklime-u-sotemeniyen-fosili-li-ser-tenduristiya-zarokan-245440
Krîza îklîmê: Parçeyeke mezin ji Antartîkayê qut bûye
1 Cotmeh 2019
/haber/kriza-iklime-parceyeke-mezin-ji-antartikaye-qut-buye-213785
Ji bo bihêzkirina rojnamegeriya mafparêz, pirdengî û serbixwe bianet li benda piştgiriya we ye.
Bİ GOOGLE’Ê TEVKARİYÊ BİKİN
EM ROJNAMEGERİYA MAFPARÊZ, PİRDENGİYÎ
Û SERBİXWE XURT BIKIN!
ji bo piştgiriya bianetê bitikînin
nûçeyên pêwendîdar
Ava Sapancayê
13 Mijdar 2026
/haber/ava-sapancaye-325411
"Bi qeyrana avhewayê re metirsiya lehiyê li Stenbolê mezin dibe"
12 Mijdar 2026
/haber/bi-qeyrana-avhewaye-re-metirsiya-lehiye-li-stenbole-mezin-dibe-325359
Rûyê nediyar yê qeyrana avhewayê: Xizanî û zarokên karker
10 Mijdar 2026
/haber/ruye-nediyar-ye-qeyrana-avhewaye-xizani-u-zaroken-karker-325261
"Krîza avhewayê dê Deryaya Reş veneguherîne bihuştê"
9 Mijdar 2026
/haber/kriza-avhewaye-de-deryaya-res-veneguherine-bihuste-325240
Ji ber krîza îklîmê li Iraqê erd û zevî hişk dibin
15 Tebax 2023
/haber/ji-ber-kriza-iklime-li-iraqe-erd-u-zevi-hisk-dibin-282780
HEYAMA KU ÎKLÎM Û DINYA DIGUHERE... - 4
Bandora krîza îklîmê û sotemenîyên fosîlî li ser tendûristîya zarokan
10 Hezîran 2021
/haber/bandora-kriza-iklime-u-sotemeniyen-fosili-li-ser-tenduristiya-zarokan-245440
Krîza îklîmê: Parçeyeke mezin ji Antartîkayê qut bûye
1 Cotmeh 2019
/haber/kriza-iklime-parceyeke-mezin-ji-antartikaye-qut-buye-213785
Nivîsên wî/wê yên din
Rûyê nediyar yê qeyrana avhewayê: Xizanî û zarokên karker
10 Mijdar 2026
Rûyê nediyar yê qeyrana avhewayê: Xizanî û zarokên karker
ŞANDEYA ÎMRALİYÊ Bİ ROJNAMEGERAN RE CİVİYA
Yasa derket, niha jî ezmûna aştiyê dest pê dike
20 Tebax 2026
Yasa derket, niha jî ezmûna aştiyê dest pê dike
Trendyolê firoşgeha ku berhemên kurdî difirot girt
16 Tîrmeh 2026
Trendyolê firoşgeha ku berhemên kurdî difirot girt
“Ciwan baweriyê bi aştiyê tînin lê xwe wekî aktorên pêvajoyê nabînin”
24 Hezîran 2026
“Ciwan baweriyê bi aştiyê tînin lê xwe wekî aktorên pêvajoyê nabînin”
3 zarokên ku piştî Newrozê hatibûn desteserkirin hatin girtin
27 Adar 2026
3 zarokên ku piştî Newrozê hatibûn desteserkirin hatin girtin
Biçe serûpelê