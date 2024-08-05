Hiroşima ve Nagazaki'nin 79. yıldönümünde barış ve silahsızlanma çağrısı

Nükleer Karşıtı Platform (NKP) Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atılmasının 79. yıldönümünde bir basın açıklaması yaparak, nükleer tehlikeye dikkat çekti ve barış ile silahsızlanma çağrısında bulundu.

Açıklamada, kaynakların silahlanmaya değil, insanların temel gereksinimlerine ayrılması gerektiği vurgulandı: "Kaynakların silahlanmaya değil, insanların; beslenme, barınma, sağlık, eğitim gibi ağır kriz durumundaki temel gereksinimlerine ayrılmasını, çevrenin yıkıcı etkileri yüzyıllar süren radyoaktif atıklardan korunmasını istiyoruz."

79 yıl önce, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD tarafından Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombaları, tarihin en korkunç felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti. 6 Ağustos 1945’te Hiroşima’ya ve 9 Ağustos 1945’te Nagazaki’ye atılan bombalar, yüz binlerce insanın hayatını sonlandırdı.

NKP, nükleer felaketlerin yalnızca 1945'teki bombalamalarla sınırlı kalmadığını, ABD Three Miles Island, Ukrayna Çernobil, Japonya Fukuşima gibi kamuya açıklanan ve açıklanmayan birçok nükleer kazanın yaşandığını belirtti.

“Nükleer silahları kaldırın”

Açıklamada, nükleer silah kullanımının insanlık suçu olduğuna dikkat çekilerek, 2017 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen ve 2021'de yürürlüğe giren Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması’nın Türkiye tarafından imzalanması ve onaylanması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Türkiye’deki ABD-NATO nükleer silahlarının derhal kaldırılması çağrısı yapıldı.

NKP, Hiroşima felaketinin yıl dönümünde Türkiye ve dünya kentlerine örnek olan Fındıklı ve Sinop Belediyelerinin Şehirlerin Talebi hareketine katıldığını belirterek, tüm yerel yönetimleri bu kampanyaya katılmaya davet etti.

NKP, açıklamasında nükleer santrallere de değinerek, Akkuyu Nükleer Santralı dahil hiçbir nükleer santral projesinin kamuoyu tarafından kabul görmediğini hatırlattı ve nükleer teknolojinin enerji üretimi bahanesiyle uzun vadeli emeller peşinde koşanlar tarafından kullanıldığını belirtti.

İnsanlığın en korkunç yıkımı: Hiroşima ve Nagazaki

“Yurtta barış, dünyada barış!”

NKP, açıklamasını şu ifadelerle açıklamasını sonlandırdı:

“Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan bombaların 79. yıl dönümünde, bir kez daha ülkemiz dahil bütün dünya kamuoyu ve yöneticilerini barış ve silahsızlanma için sağduyuya ve sorumluluğa çağırıyor, kaynakların silahlanmaya değil, insanların beslenme, barınma, sağlık, eğitim gibi ağır kriz durumundaki temel gereksinimlerine ayrılmasını, çevrenin yıkıcı etkileri yüzyıllar süren radyoaktif atıklardan korunmasını istiyoruz. Acımasız ve insanlık dışı saldırıyı bir kez daha lanetliyor, katliamda hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz.

Nükleer tehlikesiz bir gelecek, insanlığın en doğal hakkıdır. ABD-NATO nükleer silahları derhal ülkemizden temizlensin. Türkiye zaman geçirmeden Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşmasını imzalasın! Yurtta barış, dünyada barış!” (TY)