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DÜNYA
Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2024 12:50
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2024 12:52
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Hindistan’daki toprak kaymalarında ölü sayısı 148’e çıktı

Kerala eyaletinde yetkililer, kayıp yüzlerce kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini, sağanak nedeniyle bölgedeki eğitim kurumlarının kapalı olacağını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hindistan’daki toprak kaymalarında ölü sayısı 148’e çıktı
Fotoğraf: AA

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 148'e çıktığı bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Kerala eyalet yetkilileri, Wayanad bölgesinde önceki gün yaşanan toprak kaymasına ilişkin açıklamada bulundu, arama kurtarma çalışmalarına Hindistan ordusundan yaklaşık 600 personelin katıldığını aktardılar.

Yüzlerce kişi kayıp

Yas ilan edilen Kerala eyaletinde yetkililer, kayıp yüzlerce kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini, sağanak nedeniyle bölgedeki eğitim kurumlarının kapalı olacağını duyurdu.

Hindistan Ulusal Kongresi Partisi Başkanı Mallikarjun Kharge da Wayanad'daki toprak kaymalarını "ulusal felaket" olarak niteledi.

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde dün şiddetli yağışlar sonucu toprak kaymaları meydana gelmiş, altyapı ve yollar ciddi hasar almıştı. Afetten etkilenen Chooralmala köyündeki 200 ev yıkılmıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X hesabından, “Dualarım yaralılar ve sevdiklerini kaybeden herkesle…” paylaşımında bulundu.

(AS)

toprak kayması Hindistan iklim krizi
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