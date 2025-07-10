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Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2025 10:20
 ~ Son Güncelleme: 10 Temmuz 2025 10:24
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Hindistan’da yağışlara bağlı afet ve kazalarda 85 kişi öldü

204 yolun kara trafiğine kapatıldığı Himaçal Pradeş eyaletinde, sel sularına kapılanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hindistan’da yağışlara bağlı afet ve kazalarda 85 kişi öldü
Fotoğraf: Canva

Hindistan'ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde 20 Haziran'dan bu yana etkili muson yağmuru can ve mal kaybına yol açmaya devam ediyor.

Eyalette şiddetli yağışların yol açtığı sel, heyelan ve bu afetlerin neden olduğu trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Eyalet Afet Yönetim Merkezi’nden (SDMA) yapılan açıklamada, şiddetli muson yağışlarının neden olduğu sel, heyelan ve ani sağanaklarda yaşamını yitirenlerin sayısının 54'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, sel, heyelan ve ani sağanaklar sonucu yaşanan trafik kazalarında da ölenlerin sayısının 31'e çıktığı bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, eyalet genelinde 204 yolun kara trafiğine kapatıldığı aktarılan açıklamada, sel sularına kapılan kişiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Hindistan iklim krizi sel heyelan Himaçal Pradeş
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