Hindistan’da toprak kaymaları: 54 ölü

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 54 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Kerala eyalet yetkilileri, Wayanad bölgesindeki sağanak yağışın ardından meydana gelen birden fazla toprak kaymasında onlarca kişinin toprak altında kaldığından şüphelendiklerini bildirdi. Toprak kaymalarında 54 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran yetkililer, arama kurtarma çalışmaları ve tahliye işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Evaluated the ongoing relief and rescue operations at Chooralmala, Wayanad, following the severe landslide, in a visit to the @KeralaSDMA office. pic.twitter.com/WjnHSYOIYv