Hindistan’da toprak kaymaları: 54 ölü

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 54 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Kerala eyalet yetkilileri, Wayanad bölgesindeki sağanak yağışın ardından meydana gelen birden fazla toprak kaymasında onlarca kişinin toprak altında kaldığından şüphelendiklerini bildirdi. Toprak kaymalarında 54 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran yetkililer, arama kurtarma çalışmaları ve tahliye işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Evaluated the ongoing relief and rescue operations at Chooralmala, Wayanad, following the severe landslide, in a visit to the @KeralaSDMA office. pic.twitter.com/WjnHSYOIYv — Pinarayi Vijayan (@pinarayivijayan) July 30, 2024

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X hesabından, "Dualarım yaralılar ve sevdiklerini kaybeden herkesle" paylaşımında bulundu.

Kerala Eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan ile iletişime geçtiğini belirten Modi, afetle ilgili "mümkün olan her türlü yardım" konusunda destek vereceklerini kaydetti.

Altyapı ciddi hasar gördü

Ulusal Afet Müdahale Gücünden (NDRF) yapılan açıklamada, yerel gönüllülerle yürütülen arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere Hindistan ordusundan bir ekip ve helikopterlerin görevlendirildiği belirtildi.

Toprak kaymalarının altyapı ve yollarda ciddi hasar bıraktığı kaydedilen açıklamada, afetten etkilenen Chooralmala köyündeki 200 evin yıkıldığı aktarıldı.

Açıklamada, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının yavaşladığı belirtilerek, çok sayıda bölge sakininin güvenli yerlere tahliye edildiği ifade edildi.

Eyalet yetkilileri, afet nedeniyle bölgedeki ana köprünün yıkıldığını ve geçici bir köprü inşa etmek üzere ordunun devreye sokulduğunu kaydetti.

(AS)