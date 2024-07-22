Hindistan’da Nipah virüsü alarmı

Hindistan'ın Kerala eyaletindeki sağlık yetkilileri, 14 yaşındaki bir çocuğun Nipah virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

BBC’nin haberine göre, eyaletin sağlık bakanı, 60 kişinin daha taşıyıcı olabileceğini açıkladı.

Kerala Sağlık Bakanı Veena George, çocuğun Pandikkad kasabasından olduğu bilgisini verdi. Ayrıca, şahısla temas halinde olanların karantinaya alındığını ve test yapıldığını aktardı.

Bu, Hindistan'da bildirilen ilk vaka değil. Daha önce 2001'de (45 ölüm), 2007'de (5 ölüm) ve 2018'de (17 ölüm) salgınlar meydana gelmişti. 2019 yılındaki salgında ölüm vakası tespit edilmedi. Geçen yıl Kerala eyaletindeki yetkililer, beş vakayı teyit ettikten sonra okulları ve işyerlerini kapatmıştı.

Maske takılması uyarısı

Bölgedeki insanlardan kamuya açık alanlarda maske takmaları ve hastanedeki insanları ziyaret etmekten kaçınmak gibi önlemler almaları istendi.

İnsandan insana bulaşmış olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO), virüsü “zoonotik” (hayvanlardan bulaşan) bir hastalık olarak nitelendirdi. Bulaşma riski olan hayvanlar arasında meyve yarasası ve domuz yer alıyor.

Ayrıca virüsü taşıyan bir şahıs ile temastan bulaşabileceği doğrulandı. Yapılan incelemelerde, taşıyıcı olan bir yarasanın tükettiği meyveden de insana bulaşabildiği gözlemlendi.

Virüs, bir salgını tetikleme potansiyeli nedeniyle DSÖ tarafından “öncelikli” olarak tanımlanıyor.

Hızlı kentleşme ve ağaç kesimi

Virüs, Kerala eyaletinde ilk kez rapor edildiği 2018 yılından bu yana onlarca kişinin ölümüne sebep oldu.

Hindistan medyasında yer alan haberlere göre 14 yaşındaki çocuk, virüsü taşıdığının teyit edilmesinden sadece bir gün sonra hayatını kaybetti.

Reuters tarafından geçen yıl yayınlanan bir araştırma, tropikal bir eyalet olan ve hızlı kentleşme ile hızlı ağaç kaybına tanık olan Kerala'nın, “Nipah gibi bir virüsün ortaya çıkması için ideal koşulları” yarattığını ortaya koydu.

Uzmanlar, habitat kaybı nedeniyle hayvanların insanlara daha yakın yaşadığını ve bunun da virüsün hayvanlardan insanlara geçmesine yol açtığını düşünüyor.

Eyalet hükümeti kısa bir süre önce, Nipah salgınını önlemek için bir eylem planı oluşturduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’nın sitesinde yer alan bilgiye göre, enfekte insanlarda başlangıçta ateş, baş ağrısı, kas ağrısı (miyalji), kusma ve boğaz ağrısı gibi grip benzeri semptomlar gelişiyor. Bunu baş dönmesi, uyuşukluk, bilinç değişikliği ve beyin iltihabına işaret eden nörolojik belirtiler takip edebiliyor.

(BBA/AS)